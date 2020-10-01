Kurtalan Kaymakamı Aydın vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

Siirt'in Kurtalan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, halk gününde vatandaşlarla bir araya geldi.

Selahattin Eyyübi Ortaokulu konferans salonunda gerçekleşen etkinlikte Kaymakam Aydın, vatandaşların istek ve şikayetlerini dinledi. Kaymakam Aydın burada yaptığı konuşmada, "Bizler sadece halk gününde değil, mesai saatlerimiz içerisinde de makamımızda vatandaşlarımızın istek, dilek ve şikayetlerini ilettiği yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Gerçekleştirdiğimiz halk günümüzde vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek, onların ihtiyaçları konusunda yapılması gerekenleri konuşarak çözüme kavuşturmayı düşünüyoruz" dedi.

Etkinliğe Kaymakam Aydın'ın yanı sıra, Kurtalan İlçe Jandarma Komutanı Sancar Aydın, Kurtalan İlçe Emniyet Müdürü Cahfer Alibekiroğlu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Metin Yogurtçuoğlu da katıldı. - SİİRT