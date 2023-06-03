Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde köye inen kurt sürüsü, 50 küçükbaş hayvanı telef etti - Son Dakika
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde köye inen kurt sürüsü, 50 küçükbaş hayvanı telef etti

03.06.2023 14:21

Köylüler, Kurban Bayramı için beslenen hayvanlarının telef olması sebebiyle mağdur olduklarını ve yetkililerden çözüm beklediklerini söyledi. Kurtların son günlerde sık sık sürülere saldırdığı ve köylülerin korkulu rüyası haline geldiği belirtildi. Geçimini hayvancılıkla sağlayan köylüler, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde bütün yılın birikimini kurtlara kaptırdı. Zararın yanı sıra can güvenliklerinin de tehlikede olduğunu belirten köylüler, yetkililerden yardım istedi.

Taşköprü'nün Ören köyü Çay Mahallesi'nde hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Murat Özçelik, yerleşim yerine kadar inen kurtlardan dolayı ciddi problemler yaşadıklarını belirterek, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde yaklaşık 50 küçükbaş hayvanın kurtlar tarafından telef edildiğini söyledi.

150 BİN LİRA ZARARIM VAR"

Kendisine ait 15 küçükbaş hayvanının kurtlar tarafından telef edildiğini belirten Özçelik, "Benim15 civarında hayvanımı telef etti. Kurban hayvanlarımız gitti. Zararımız büyük. Bizim zaten köyde kazancımız fazla değil, bütün emeğimiz bu. Yılın 365 günü besleyip büyütüyoruz ama bir kurt geldi ve hayvanlarımızı telef etti. Hayalimiz suya düştü, borçlarımızı nasıl ödeyeceğiz? Yaklaşık 150 bin lira civarında zararım var ama bu hayvana yaklaşık 3 yıl emek veriyorum. Bu para üç yılda toparlıyor. Önümüzde Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Biz bu hayvanı sabah çıkarıp akşama kadar yine otlatmak zorundayız. Yine gelecek. Her gün geliyor zaten bu kurt. Çaresiz haldeyiz. Arazide hayvanları otlatırken 3-4 tane kurt geldi, sürüye daldı. Her ne kadar da bağırsak yapacağını yaptı" dedi.

Kurtlar köye indi, 50 küçükbaş hayvan telef oldu

"KURBANLIKLARIMIZ GİTTİ"

Geçimini hayvancılıkla sağlayan Ahmet Can Özçelik, kurtlardan dolayı zararlarının büyük olduğuna dikkat çekerek, "Kurbanlıklarımızı telef etmeye başladı. Kredilerimiz var, ödemek zorundaydık ama bu kurt, bizi ve komşularımızı ciddi derecede etkiledi. Yetkililerden yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Burhan Yalçın ise, "15-20 koyunumu kurtlara kaptırdım. Yetkililerden yardım istiyoruz. Buna ne yapmak lazım? Bir çözüm bulmak gerekiyor" diye konuştu.

Koyunları otlatırken kurtların geldiğini söyleyen Şaban Sarıkaya da, "Benim koyunum az olduğu için alamadılar ama çok olsaydı 2-3 tane alırlardı. Onların bir çaresine bakmak lazım" dedi. Ahırlarında yaralı hayvanlarının olduğunu belirten Mustafa Yalçın, "Köpek duyarsa duyuyor, duyamazsa kurtlar alıp yiyor. 3-5 tane koyunumuz gitti. Ahırda yaralı hayvanımız var. Önceden de gelirlerdi ama bu kadar zarar vermezlerdi. Bu sefer aramışlar" şeklinde konuştu.

Kurtlar köye indi, 50 küçükbaş hayvan telef oldu

"KARŞI KOYAMIYORUZ"

Hüseyin Karakaya isimli vatandaş da, "Bu sene günlük geliyor. Gelmediği gün de yok. Koyun almadığı gün de yok. 4-5 tane hayvanımı yaraladı. Karşısında çaresiz kalıyoruz. Tabancamız yok, karşı koyacak bir gücümüz yok. Malımızı kurtaramıyoruz. Acısını çekiyoruz. Geliyor, boğuyor, gidiyor. Benim 20-25 bin TL zararım var. Bunun bir çaresine bakılması lazım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde köye inen kurt sürüsü, 50 küçükbaş hayvanı telef etti - Son Dakika


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