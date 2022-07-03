Kurtlardan koyun sürüsüne pusu! Taktiklerini saldırı için doğru anı bekleyip gerçekleştirmeye çalıştılar - Son Dakika
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Kurtlardan koyun sürüsüne pusu! Taktiklerini saldırı için doğru anı bekleyip gerçekleştirmeye çalıştılar

03.07.2022 18:45

Zekasıyla öne çıkan kurtlar, bir koyun sürüsüne karşı uyguladığı taktikle görenleri hayretler içinde bıraktı. Geniş açıdan koyun sürüsünü izleyen kurtlar, saldırı için doğru anı bekledi.

Doğal hayatta mücadeleci ruhları ve pes etmemeleriyle bilinen kurtlar, ayrı zamanda koyunlara yönelik saldırıları nedeniyle de hayvan yetiştiricilerine kabusu yaşatıyor. Erzincan'da son olarak kaydedilen bir görüntüde kurtların taktiksel zekası ise kendisine hayran bıraktı.

SALDIRI İÇİN POZİSYON ALDILAR

Çobanlıkla ilgili videolarıyla bilinen Mert Yılmaz tarafından kaydedilen görüntülerde, aç kurtların arazide yiyecek ararken, bir koyun sürüsüne denk geldiği görülüyor. Koyunları gören iki kurt, hemen pozisyon alıp pusu kuruyor ve sürüye saldırmak için harekete geçiyor.

GÖRÜNTÜLER HEYECAN YARATTI

Heyecan dolu görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı. Videoya yorum yapan çok sayıda kullanıcı, görüntülerin belgesellerden daha kaliteli olduğunu belirtti.

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Erzincan, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kurtlardan koyun sürüsüne pusu! Taktiklerini saldırı için doğru anı bekleyip gerçekleştirmeye çalıştılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kurtlardan koyun sürüsüne pusu! Taktiklerini saldırı için doğru anı bekleyip gerçekleştirmeye çalıştılar - Son Dakika
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