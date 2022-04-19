Kurtulmuş: "Biz bütün insanların hem kutsallarına hem de kutsal metinlerine saygı duyarız" - Son Dakika
Üye Girişi

Kurtulmuş: "Biz bütün insanların hem kutsallarına hem de kutsal metinlerine saygı duyarız"

19.04.2022 23:47

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Biz bütün insanların hem kutsallarına hem de kutsal metinlerine saygı duyarız" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Biz bütün insanların hem kutsallarına hem de kutsal metinlerine saygı duyarız" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse Mamak İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği'nin düzenlediği geleneksel iftar yemeğine katıldı. İftar sonrası konuşan Kurtulmuş, "İmam hatip okullarının tarihi aynı zamanda bir sürü engellemelerle karşılaşılan önemli bir tarihtir. Şimdi bugün çok şükür, Türkiye'nin her yerinde hem ortaokul hem de lise olarak sayısal olarak yükselmiş bir imam hatip meselesi ile karşı karşıyayız. Bugünlere kolay gelinmedi. Geçmiş dönemlerde büyük engellerle karşılaşıldığı gibi yakın zamanda da katsayısı zulmü ile imam hatip mezunlarının üniversiteye gitmesinin önü kapandı. Sayısal olarak iyice azalması sağlanarak çok sayıda okulun kapısına kilit vuruldu. Bugün imam hatip mezunları öğrencilerimiz dilediği gibi fakülteye gidebiliyor. Türkiye'nin her yerinde diledikleri gibi meslek sahibi olabiliyorlar. Birçok imam hatip mezunları öğrencilerimiz artık ilk binde" dedi.

"BİZ BÜTÜN İNSANLARIN HEM KUTSALLARINA HEM DE KUTSAL METİNLERİNE SAYGI DUYARIZ"

Norveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösteren Kurtulmuş, "Ramazan esenlik ayıdır, barış ayıdır, huzur ayıdır. İslam adı üstünde barış, selamet ve esenlik dinidir. Maalesef Müslüman dünyasının bugün karşı karşıya kaldığı, hatta Müslümanları da aşan büyün insanlık için felaket olan bir durumla karşı karşıyız. Buna da yeni adı ile İslamofobi diyorlar. Son zamanlarda dünyanın birçok yerinde bu İslam karşıtlığına şahit oluyoruz. Bu mübarek ramazan günlerinde önce Norveç'te, arkasından da bugün Danimarka'da ırkçı insanlık düşmanı bir faşist, hem de polislerin himayesi altında, arkasına gizlendiği siyasi partinin gücünü de alarak Kur'an-ı Kerim'i yaktı. Bu asla kabul edilemez. Bu eylem sadece bir kişinin yaptığı eylem değildir, bu eylem ona müsamaha eden zihniyetin hoş gördüğü bir ahlaksızlıktır. Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına müsaade etmekle İncil'in Tevrat'ın yakılmasını müsaade etmek arasında zerre fark yoktur. Biz bütün insanların hem kutsallarına hem de kutsal metinlerine saygı duyarız" ifadelerini kullandı

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise, "Bizleri bir araya getiren Mamak İmam Hatip Mezunları Derneği başkanımıza teşekkür ediyorum. Biz 3. yılımızı doldurduk. Gece gündüz çalışıyoruz. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın& ilkesine bağlı olarak ve geçmişimizden aldığımız güçle geleceğimizi inşa etmeye çalışıyoruz" dedi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

Kurtulmuş: Biz bütün insanların hem kutsallarına hem de kutsal metinlerine saygı duyarız
Kurtulmuş: Biz bütün insanların hem kutsallarına hem de kutsal metinlerine saygı duyarız
Kurtulmuş: Biz bütün insanların hem kutsallarına hem de kutsal metinlerine saygı duyarız
Kurtulmuş: Biz bütün insanların hem kutsallarına hem de kutsal metinlerine saygı duyarız

YORUMLAR
500
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki Açıklaması AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki Açıklaması Fatih Erbakan'dan, AK Partili belediyelere tepki: İktidarın görevi bedava veya indirimli ekmek dağıtmak değildir Fatih Erbakan'dan, AK Partili belediyelere tepki: İktidarın görevi bedava veya indirimli ekmek dağıtmak değildir

Numan Kurtulmuş, Murat Köse, İmam Hatip, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kurtulmuş: 'Biz bütün insanların hem kutsallarına hem de kutsal metinlerine saygı duyarız' - Son Dakika


Son Dakika
23:42 Bebeğini kaybeden Ronaldo'ya Liverpool taraftarından benzeri görülmemiş destek
23:34 TBMM Başkanı Mustafa Şentop bir tweete sinirlenip, kendini tutamadı: Terbiyesizlik yapma
23:28 Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nde bir piyade teğmen şehit oldu
23:08 Ünlü televizyon yıldızından tepki çeken itiraf: Evde çıplak geziyorum
22:58 Vedat Muriqi, Mallorca'yı ligde tutmaya yemin etti!
22:36 Trabzonspor, sahasında Kayserispor'u tek golle geçti!
22:17 İBB, İstanbul'da kaçak öğrenci kartı kullananlar için resmen harekete geçiyor!
21:41 Ümit Özat, TFF'de başkanlık koltuğuna oturacak ismi işaret etti
21:38 Türkiye'nin en gelişmiş 10 ilçesi açıklandı! İlk sırada İstanbul'un ilçesi var
15:45 Bayram ikramiyesine zam almayan emeklilerden Bakan Bilgin'e isyan: Torunların gelmesini istemiyoruz, para vereceğiz diye
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 00:05:35. #1.12#
SON DAKİKA: Kurtulmuş: "Biz bütün insanların hem kutsallarına hem de kutsal metinlerine saygı duyarız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement