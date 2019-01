Kurtulmuş, Canlı Yayında Soruları Cevapladı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter üzerinden yaptığı tehdit içerikli açıklamaya ilişkin, "Türkiye, Amerika şu kadar yıldır NATO çerçevesinde müttefik olan ülkedir.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter üzerinden yaptığı tehdit içerikli açıklamaya ilişkin, "Türkiye, Amerika şu kadar yıldır NATO çerçevesinde müttefik olan ülkedir. Bu ülkeler stratejik iş birliği konusunda da zaman zaman gerilim yaşamalarına rağmen, ana çizgiyi kaybetmemek konusunda bir uzlaşı içerisindedir. Ümit ediyoruz ki Trump bu açıklamasını, kastının, muradının bu olmadığını ifade ederek tashih eder." dedi.



Kurtulmuş, ÜLKE TV'de yayınlanan Odak Noktası programında gündeme ilişkin soruları cevapladı.



ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter'dan yaptığı Suriye'ye yönelik tehdit içerikli açıklamasıyla ilgili soruyu cevaplayan Kurtulmuş, "Amerika'nın milli menfaatleri askerlerini Suriye'den çekmek ve askeri varlığını azaltmaksa bunun PYD/YPG ile ilgili yoktur. Zaten Suriye'deki Amerika'nın varlığının ana sebebi, DEAŞ'la mücadele etmektir. DEAŞ'la mücadelede ise kusura bakmasınlar ama ne Amerikalılar ne de Avrupalı ülkeler, ne de başka ülkeler, Türkiye kadar mücadele etmiş, elini taşın altına koymuş değildir. Burada da samimi değildir. Dolayısıyla bu açıklama her bakımdan hastalıklı bir açıklamadır. Gerçekten cehalet kokan bir açıklama. Pervasız bir açıklamadır. Pervasız bir kötülüktür. Bunun bir an evvel tashih edilmesi Türk-Amerikan ilişkileri bakımından fevkalade önemli olacaktır. Türkiye, Amerika şu kadar yıldır NATO çerçevesinde müttefik olan ülkedir. Bu ülkeler, stratejik iş birliği konusunda da zaman zaman gerilim yaşamalarına rağmen, ana çizgiyi kaybetmemek konusunda bir uzlaşı içerisindedir. Ümit ediyoruz ki Trump bu açıklamasını, kastının, muradının bu olmadığını ifade ederek tashih eder." diye konuştu.



Kurtulmuş, nihayetinde yarın Trump yeni bir açıklamasıyla önlerine yeni bir konu ve bakış açısı getirebileceğini dile getirerek, şöyle devam etti:



"Esasında bu tür karmaşık sorunlara bakarken özellikle de Orta Doğu'yu konuşurken, mutlaka ülkelerin ulusal menfaatleri çerçevesinden bakmak lazım. Şunu da lafımı hiç evirip çevirmeden söylemek isterim. Türkiye'nin ulusal çıkarlarıyla Amerika'nın ve bazı Batılı ülkelerin ulusal çıkarları, Orta Doğu konusunda farklılaşmaktadır. Bizim ulusal çıkarlarımız, bu bölgenin bütün halklarının daha fazla birliği, beraberliği ve entegrasyonundan yanadır. Kürd'ün, Arab'ın, Türkmen'in ve diğer unsurların, Şiilerin, Sünnilerin hep birlikte daha barışçıl bir ortamda daha bütünleşik bir Orta Doğu'da yaşamasından yanadır. Amerika Birleşik Devletleri'nin, Batı ülkelerinin bir kısmının milli menfaatleri ise ikinci Sykes-Picot'tan yanadır. Daha fazla bölünmüş, daha fazla parçalanmış, daha fazla ufalanmış, daha fazla iradesiz hale getirilmiş bir Orta Doğu'dan yanadır. Dolayısıyla burada esas üst başlık tartışacaksak Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu politikalarındaki milli menfaatlerini ve Türkiye'nin milli menfaatlerini konuşmamız lazım. Çelişen esas nokta burasıdır. Trump'ın zaman zaman maksadını aşan, pervasız açıklamalarıyla da maalesef bu gerçek bir şekilde kör gözüm parmağına gözümüze sokulmaktadır."



Trump'ın da sosyal medya paylaşımında 20 millik bir mesafeden bahsetmesi hususunu da değerlendiren Kurtulmuş, şöyle devam etti:



"Neden bunu attı? Yarın vazgeçer mi? Bunu bilmiyoruz. Biz güvenli bölge tezini ortaya attığımız zaman, Suriye'nin kuzeyiyle ilgili özellikle hatta Irak'ın kuzeyiyle ilgili siyasi realiteler başka bir şeydi, bugün başka bir şey. Türkiye, özellikle bu bölgede yaşayan halkların başka taraflara göç etmesi, bir göçmen dalgasıyla karşı karşıya kalınmaması için uluslararası camianın kontrol ettiği ve güvence verdiği bir güvenli bölgenin oluşturulmasını arzu ediyordu. Bunu insani bir gerekçeyle istiyordu. Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlayacak eylemlerin bir parçası olarak bunu Türkiye kabul ediyordu. Ama şimdi maalesef terör örgütleri Suriye'nin kuzeyinde ellerini kollarını sallayarak dolaşabilir bir noktaya geldi. Binlerce, on binlerce tır askeri malzemeyle beslendiler. Artık ellerinde havalimanları oldu. Uçaksavar bataryaları oldu. Belki daha ileri teknolojilerle donatıldıkları ortadadır. Dolayısıyla çok sayıda terör örgütü bu bölgede varlıklarını sürdürüyor. Özellikle PYD/YPG eliyle bu bölgede bir terör devleri oluşturulması isteniyor. Bizim de Türkiye olarak tavrımız çok açıktır. Bu bölgede halklar için bir güvenli bölge oluşturulsun. Bu başka bir şey ama PYD/YPG için güvenli bölge oluşturma konusunda da kimse adım atmasın. Çünkü biz bu bölgede Irak'tan başlayarak, Suriye'nin en azından Fırat'a kadar gelecek olan o bölgede bir terör devleti koridorunun oluşturulması, terör örgütünün kontrolünde bir bölge oluşmasına müsamaha etmeyeceğimizi çok açık bir şekilde söylüyoruz. Bunun, Türkiye'nin milli güvenliğinin bir parçası olduğunu söylüyoruz. Orada oluşacak olan bir terör koridorunun Suriye'nin toprak bütünlüğünü ortadan kaldıracağını söylüyoruz. Bunların hepsi gözden geçirilebilir. Ama önce şu soruları sormak lazım. 'Kobani'de yerinden edilen halklar şimdi nerede, Tel Abyad'da yerinden edilen halklar nerede, Resulayn'da yerinden edilen halklar nerede, Kamışlı'da yerinden edilen halklar nerede? Uluslararası camia eğer oyun oynamıyorsa Suriye halkıyla çelik çomak oynamıyorsa önce terör örgütlerinden bu arazinin temizlenmesini temin etmek lazım. Bu bölgedeki halkların can güvenliğini uluslararası camianın garanti altına alması lazım. Eğer bu olmadı laf olsun diye PYD/YPG'ye bir kalkan oluştursun diye bir güvenli bölge herhalde konuşulabilir bir durum değildir."



-CHP'ye eleştiri



Kurtulmuş, Trump'ın paylaşımına ilişkin CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın verdiği karşılığı eleştirdi.



CHP'nin bu tür milli konularda ortak hareket etme becerisi gösterebilmesi gerektiğini dile getiren Kurtulmuş, şunları söyledi:



"Burası hükümete bir şekilde saldırılacak bir alan değildir. Orta Doğu'da oynan oyunu, büyük resmi görmüyorlarsa söylenecek söz yok. Çok açıktır, bir asır evvel oynanan oyunun ikinci perdesi uygulamaya konuldu. Orta Doğu'daki bütün bölge ülkelerinin tamamının sınırları değiştirilmeye çalışılıyor. Bölünmeye parçalanmaya çalışılıyor. Türkler, Kürtler, Araplar, Acemler arasına kalıcı düşmanlıklar konulmaya çalışılıyor. Sünniler ve Şiiler arasına kalıcı düşmanlıklar konulmaya çalışılıyor. Bunları nasıl elimine ederiz. Bunları nasıl azaltırız. Bu tehditlerin Türkiye'ye karşı dönmesini nasıl önleriz. Eğer burada CHP'nin söyleyeceği samimi sözler varsa sonuna kadar dinleriz. Milletimiz de itibar eder. Ama 'Ne güzel böyle bir tehdit ortaya çıktı. Buradan bir hükumete birkaç laf çakalım.' diye düşünüyorlarsa bu beyhude bir uğraştır. Yakışmaz, doğru bir şey değildir. Bu siyasi bir şey de değildir. Buradan hiç kimseye siyasi bir prim gelmez. Bu kadar hassas, bu kadar tehlikeli, bu kadar zor bir dönemeçte temel meselelerde iktidar ve muhalefet birlikte, yan yana, evet bazı önerileri olabilir, eleştirileri olabilir ama esas olan bu tehditleri bertaraf etmekte yan yana durabilmektir. Bu siyasetin konusu değil, milli güvenliğin konusudur. Bütün toplumu ilgilendiren bir konudur. Burada hükümete laf çakmanın bu lafı söyleyenlere bir faydası olmayacaktır."



Kudüs'te yaşananlar



Kurtulmuş, İsrail polisinin Kubbet'üs Sahra'nın kapılarını Müslümanlara kapamasının sorulması üzerine de değerlendirmelerde bulundu.



Büyük tabloyu okurken Orta Doğu'da İsrail gerçeğini görmeden yapılan her yorumun beyhude olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, "Arap baharıyla birlikte başlayan süreç. Libya paramparça. Yemen paramparça. Suriye lime lime edilmiş. Irak fiilen üçe bölünüş durumda. Halkların arasına düşmanlıklar sokulmuş durumda. Bütün bu işler başlamadan önceki safhaya bakın. O zamanla bu zaman arasında maalesef bölge halkları ve bölge devletleri bakımından fevkalade olumsuz bir tablo söz konusu bir tek ülke hariç. O da İsrail. Onlar da kenara çekilmiş ellerini ovuşturuyor. 'Aman ne güzel bu Müslümanlar birbirlerini boğazlıyorlar. Birbirlerini öldürüyorlar. Müslümanların kanı dökülüyor. Nasılsa bunlar para değil.' İsrail de kendi tabiriyle söylemek gerekirse son vuruşunu, altın vuruşunu yapmaya hazırlanıyor. Altın vuruş nedir? Arz-ı Mev'ud'un kurulması için önlerinde kalan birkaç engelin daha kaldırılması, bunlardan sembolik değeri olanlar birisi de Süleyman Tapınağı'nın yeniden onarılarak Yahudilerin, Siyonistlerin ibadetine açılması." değerlendirmesinde bulundu.



Kurtulmuş, İsrail'in bu konuda adım adım ilerlediğini belirterek, İslam dünyasının iradesiz halde kaldığını kaydetti.



(Sürecek)

