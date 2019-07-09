Kurtulmuş, İran'ın Ankara Büyükelçisi Farazmand'ı kabul etti
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mohammad Farazmand ve beraberindeki heyeti kabul etti.
AK Parti Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 06:07 Kaynak: AA
Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
, İran
İslam Cumhuriyeti Ankara
Büyükelçisi Mohammad Farazmand ve beraberindeki heyeti kabul etti.
AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler, bölge ve dünya ile ilgili konular ele alındı.
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