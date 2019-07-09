Son Dakika Haberleri: Kurtulmuş, İran'ın Ankara Büyükelçisi Farazmand'ı kabul etti
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Kurtulmuş, İran'ın Ankara Büyükelçisi Farazmand'ı kabul etti

21 dakika önce

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mohammad Farazmand ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kurtulmuş, İran'ın Ankara Büyükelçisi Farazmand'ı kabul etti, System.String[]
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mohammad Farazmand ve beraberindeki heyeti kabul etti.
AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler, bölge ve dünya ile ilgili konular ele alındı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 06:07 Kaynak: AA
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