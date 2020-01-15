AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bizim, Türkiye olarak, AK Parti olarak, en temel önceliklerimizden birisi ne pahasına olursa olsun Filistin davasına sahip çıkmaktır." dedi.

Kurtulmuş, "Parlamenterler Arası Kudüs Platformu" heyeti ile AK Parti Genel Merkezi'ndeki makamında bir araya geldi.

Heyet üyelerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurtulmuş, "Türkiye'de bir çok kere toplantılar yapıldı. Özellikle Orta Doğu'nun bu kadar dağınık olduğu, İslam dünyasının siyasi irade bakımından paramparça ve darmadağın olduğu bir ortamda siyonist rejim ve arkasındaki güçler, Filistin davasını bütünüyle unutturmak istiyor." diye konuştu.

Kurtulmuş, dünyanın neredeyse bütün ordularının Orta Doğu'da yer aldığını belirterek, "ABD, bütün gücüyle burada maalesef, Netanyahu yönetimine destek verirken istiyorlar ki son vurucu hamleyi yapsınlar ve Filistin davasını tamamıyla bitirsinler. Bunun için hem siyasi planlarını bir taraftan icraya koyuyorlar diğer taraftan da yeni yerleşimcilerle yeni işgal alanlarıyla işgal ettikleri Filistin topraklarını daha da fazla genişletmeye gayret ediyorlar." ifadesini kullandı.

Müslüman dünyasının siyasetçileri olarak programlarının ana gündem maddesinin Filistin davasına sahip çıkmak olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bizim, Türkiye olarak, AK Parti olarak, en temel önceliklerimizden birisi ne pahasına olursa olsun Filistin davasına sahip çıkmaktır. Çünkü biliyoruz ki dünya barışının kapısı Orta Doğu'da barışın sağlanmasıdır. Orta Doğu'da barışın sağlanmasının kapısının anahtarı da kilidi de Filistin davasıdır. Filistin'in hür ve özgür bir şekilde ayakları üstünde durmasıdır. Başkenti Kudüs olan tam manasıyla egemen ve özgür bir Filistin devleti kuruluncaya kadar bu mücadele devam edecek. Orta Doğu'daki bu gerginlik bu çatışmada maalesef bir türlü sulh ve selamete ermeyecektir. Onun için Filistin davasına destek vermek sadece Filistinliler için değil aynı zamanda bütün Orta Doğu halkları için yapılabilecek en büyük barış desteği ve yardımıdır."

Kabulde, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati ile TBMM İdare Amiri ve Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu üyesi Hamid Al Ahmar, Jarallah Bachir, Adel Rashid, Seyed Abu Musahem, Abedallah Elbeltaji ile Mohamed Qwaider da yer aldı.