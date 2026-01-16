Kurtulmuş'tan Öğrencilere Ara Tatil Mesajı

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanmasına ilişkin olarak yayımladığı mesajında, "Sevgili gençler, sizler bizim aydınlık geleceğimizsiniz. Göstermiş olduğunuz azim, gayret ve kararlılık hepimiz için büyük bir gurur ve umut kaynağıdır. Her birinize ayrı ayrı sağlıklı, verimli ve ilham dolu bir ara tatil diliyorum" ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"2025–2026 eğitim öğretim yılının ilk dönemini başarıyla tamamlayan evlatlarımızı, onlara her daim destek olan kıymetli ailelerini ve özveriyle emek veren saygıdeğer öğretmenlerimizi gönülden tebrik ediyorum. Sevgili gençler, sizler bizim aydınlık geleceğimizsiniz. Göstermiş olduğunuz azim, gayret ve kararlılık hepimiz için büyük bir gurur ve umut kaynağıdır. Her birinize ayrı ayrı sağlıklı, verimli ve ilham dolu bir ara tatil diliyorum."