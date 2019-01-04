Kuru Ve Şiddetli Öksürük Trakeit İşareti Olabilir

Genellikle bakteri ve virüslerin neden olduğu bu hastalık çocukları daha çok etkiliyor. Yetişkinlerde ise sigara ve alkol kullanımı trakeitin nedenleri arasında yer alıyor. Memorial Şişli Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü'nden Op. Dr. Pınar Korlu, trakeit ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

ÇOĞUNLUKLA BAKTERİ KAYNAKLIDIR

Trakea soluk borusunun tıp dilindeki adıdır. Akut trakeit soluk borusunun virüs - bakteri gibi mikroorganizmalarla iltihaplanması ve tahriş olmasına denmektedir. Daha çok grip, nezle gibi üst solunum yolları iltihaplarını takiben gelişmektedir. Genellikle bakteri kaynaklı oluşan bir hastalıktır. Trakeite erişkinlere kıyasla çocuklarda daha çok rastlanmaktadır. Bu durum çocuklarda soluk borusunun nispeten daha dar olması böylece mukus ve salgılarla kolayca tıkanabilmesinden kaynaklanmaktadır.

EN ÖNEMLİ SEBEBİ SOĞUK ALGINLIĞI

Trakeitin gelişmesine yol açan en önemli etkenler soğuk algınlığı, gaz ya da tozların tahriş edici etkisi, vücudun genel olarak zayıf düştüğü, bağışıklığın zayıfladığı durumlardır. Ayrıca beraberinde eşlik eden kronik hastalıklar (alerji, diyabet vs. gibi metabolik hastalıklar) enfeksiyonun gelişiminde ve seyrinde çok önemlidir. Soluk borusu iltihabının başlıca nedenleri şunlardır;

Grip ve nezle gibi soğuk algınlığı hastalıkları

Burun boğaz enfeksiyonları

Kalp, akciğer ve böbrek hastalıkları

Sigara ve alkol kullanımı

Kuru öksürük atakları ve soluk borusunda ağrı varsa…

Belirtileri genellikle, üst solunum yolları iltihapları gibi başlayan kaba, krup hastalığına benzer kuru öksürük atakları, nefes darlığı, öksürüğe bağlı göğüste acıma, soluk borusunda ağrı, boğuk ses ve sıklıkla yüksek ateş olmaktadır. Soluk borusunda enfeksiyon meydana getiren bakteriler ağız içinde yaralara da neden olabilmektedir. Enfeksiyon nedeniyle bağışıklığı düşen kişi halsiz ve bitkindir. Trakeit özellikle çocuklarda hızlı tedavi edilmesi gerekmektedir. Bronşit ve zatürre gibi komplikasyonların gelişme riskine karşı zamanında tedavi önemlidir. Trakeit tanısı muayenede kolayca konabilmektedir. Ek olarak kan tahlili ve röntgen gibi tetkikler de gerekebilmektedir.

TEDAVİ SÜRECİNDE İSTİRAHAT ÇOK ÖNEMLİ

Öncelikle soluk borusunda tahriş yaratan öksürük ve huzursuzluğun giderilmesi için nemlendirme ve destek tedavisi yapılmaktadır. Ilık sıvı tüketilmesi, iltihap giderici ilaçlar ile kırgınlık ve enfeksiyona bağlı ateş, vücut ağrısı gibi semptomlar kontrol altına alınmalıdır. Bakteriyel enfeksiyonlarda antibiyotik kullanımı gerebilmektedir. Enfeksiyon geliştiğinde istirahat edilmesi bağışıklık sistemi için değerlidir. Tedaviye zamanında başlanan durumlarda trakeit kısa sürede iyileşebilmektedir. Trakeitte ve herhangi bir diğer enfeksiyon hastalığında vücut direncinin yani bağışıklığın güçlü olması büyük önem taşımaktadır. Soluk borusu iltihabı rahatsızlığının tedavisinde uygulanan ikinci tedavi yöntemi cerrahi müdahaledir. Soluk borusunun dar bir yapıya sahip olması gibi yapısal durumlarda başvurulan tedavi uygulamasıdır.

TRAKEİTTEN KORUNMAK İÇİN…

Özellikle enfeksiyonların yoğun görüldüğü dönemlerde düzenli uyku, stres kontrolü, dengeli beslenme ve el yıkama kritik önem taşımaktadır. Sigara ve alkolden uzak durulmalıdır. Aşırı sıcak besin ve içeceklerin tüketilmesinden kaçınılmalıdır. Kıyafetler hava sıcaklığına göre düzenlenmeli, rüzgarlı havadan korunulmalıdır. Herhangi bir şikayet ile karşılaşıldığında bir kulak burun boğaz hastalıkları uzmanına başvurulmasında fayda vardır.