Kurum: "DASK oranımız yaklaşık yüzde 58. Bu kapsamda bugüne kadar 11,5 milyar lira para toplanmış, depremlerde vatandaşımıza 491 milyon lira ödeme... - Son Dakika

Kurum: "DASK oranımız yaklaşık yüzde 58. Bu kapsamda bugüne kadar 11,5 milyar lira para toplanmış, depremlerde vatandaşımıza 491 milyon lira ödeme...

20.11.2020 23:54

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması - "Kamu binalarında enerji verimliliği projesi başlattık" Murat Kurum, sıfır enerjili binalar için hangi uygulamalar olduğuna ilişkin soruya, "Şu an 200 milyon dolar değerinde, 5 yıl süreli, kamu binalarında enerji verimliliği projesi başlattık.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması - "Kamu binalarında enerji verimliliği projesi başlattık"

Murat Kurum, sıfır enerjili binalar için hangi uygulamalar olduğuna ilişkin soruya, "Şu an 200 milyon dolar değerinde, 5 yıl süreli, kamu binalarında enerji verimliliği projesi başlattık. Buna ilişkin kaynağımızı hazırladık. Bu çerçevede 700 kamu binasında tespitlerimizi yaptık. İnşallah 2022 yılında da hızlı bir şekilde bu süreci tamamlayacağız." yanıtını verdi.

Jeotermal enerji santrallerine 5 milyon 400 bin lira ceza

Kurulu gücü 5 megavat ve üzerinde olan jeotermal üretim tesislerine, hidrojen sülfür emisyonları için üretim kapasitelerine göre sınır değerler ile emisyon miktarına bağlı olarak sürekli ölçüm sistemi ve çevre izni alma zorunluluğu getirildiğini ifade eden Kurum, 947 çevre denetiminde 5 milyon 400 bin lira idari ceza uygulandığını kaydetti.

Termik santrallerde de kirletici vasfı olan her türlü tesisi denetleyip gerekli idari yaptırımları uyguladıklarının altını çizen Kurum, "Kapatma dahil her türlü cezai işlem yapılmıştır. Kirletilmesi halinde yine yapılacaktır, bundan kimsenin endişesi olmasın." dedi.

"DASK ile 11,5 milyar lira toplandı"

Doğal Afet Sigortaları Kurumuna (DASK) ilişkin de bilgi veren Kurum, DASK oranının yaklaşık yüzde 58 olduğunu söyledi.

Kurum, DASK ile bugüne kadar 11,5 milyar lira toplandığını, depremlerde vatandaşlara 491 milyon lira ödeme yapıldığını belirterek, " İzmir'de şu an devam eden hasar tespitleri çerçevesinde 45 milyon lira DASK ödemesi yapılmıştır. Yapmış olduğumuz görüşmede DASK yöneticileri, İzmir'de bu rakamın 700 milyona kadar ulaşacağını ifade etmektedir. Bu fon amacı dışında herhangi bir yerde kullanılmamıştır." diye konuştu.

Ankara Saraçoğlu Mahallesi'nde kurul onayıyla restorasyon projesinin ihalesini gerçekleştirdiklerini ifade eden Kurum, "Bu kapsamda Ankara'nın göbeğinde 100 dönüm alan içinde tüm tescilli ağaçlarımızın ve yapılarımızın, yeni bir yapı yapılmayacağı için orada yetişmiş tüm ağaçların korunacağı, Ankaralımızın 7 gün 24 saat istifade edeceği çok önemli bir projedir. Ecdadın bize bıraktığı tarihi eserleri koruma projesidir." değerlendirmesinde bulundu.

" Salda'daki çalışmalar ve tedbirlerle su kalitesinin iyileştiğini gördük"

Salda Gölü'ndeki çalışmalara ilişkin de bilgi veren Kurum, şunları kaydetti:

"Ziyaretçilerin ihtiyaçlarını asgari seviyede karşılayacak tek katlı, doğal malzemeden, sökülüp takılabilir, hiçbir şekilde betonun, demirin kullanılmadığı birimler tasarlanmış, imalatları bitmek üzeredir. Salda Gölü kıyısında sigara içilmeyen dumansız hava sahası ve alanın kontrolü için 7 gün 24 saat kamera izleme sistemi oluşturulmuştur. Otopark ihtiyacı için Salda Gölü'nün dibine kadar giren araçlara iki kilometre uzaklıktaki bir alanda otopark yapıyoruz. Yapılan çalışmalar ve tedbirler çerçevesinde su kalitesinin iyileştiğini gördük. Beyaz Adalar kısmında artık göle girişi de yasakladık. Bu çerçevede vatandaşların huzurlu bir şekilde izleyebileceği teras alanları oluşturuyoruz."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, korunan alanlarda 40 ilde kasım ayı itibarıyla 6 bin 755 kaçak yapı tespit ettiklerini, bunların 3 bin 256'sıyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını, 672'sinin yıkım işlemini gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Her projede ilgili belediye başkanıyla atılması gereken tüm adımları atarak çevreyi ve doğayı öncelediklerini vurgulayan Kurum, "Bize emanet edilmiş doğamızı çocuklarımıza en iyi şekilde emanet etmek üzere çalışmaya gayret göstereceğiz." dedi.

Komisyonda Bakan Kurum'un konuşmasının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2021 yılı bütçesi kabul edildi.

(Bitti)

Kurum: DASK oranımız yaklaşık yüzde 58. Bu kapsamda bugüne kadar 11,5 milyar lira para toplanmış, depremlerde vatandaşımıza 491 milyon lira ödeme...
Kurum: DASK oranımız yaklaşık yüzde 58. Bu kapsamda bugüne kadar 11,5 milyar lira para toplanmış, depremlerde vatandaşımıza 491 milyon lira ödeme...
Kurum: DASK oranımız yaklaşık yüzde 58. Bu kapsamda bugüne kadar 11,5 milyar lira para toplanmış, depremlerde vatandaşımıza 491 milyon lira ödeme...
Kurum: DASK oranımız yaklaşık yüzde 58. Bu kapsamda bugüne kadar 11,5 milyar lira para toplanmış, depremlerde vatandaşımıza 491 milyon lira ödeme...

Doğal Afet Sigortaları Kurumu, Murat Kurum, Enerji, Kamu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kurum: 'DASK oranımız yaklaşık yüzde 58. Bu kapsamda bugüne kadar 11,5 milyar lira para toplanmış, depremlerde vatandaşımıza 491 milyon lira ödeme... - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Kurum: "DASK oranımız yaklaşık yüzde 58. Bu kapsamda bugüne kadar 11,5 milyar lira para toplanmış, depremlerde vatandaşımıza 491 milyon lira ödeme... - Son Dakika
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