Kurum müdürleri AA'nın geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Son Dakika

Edirne ve Kırklareli'nde kurum müdürleri, AA'nın geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan seçkiyi inceleyerek oy kullandı.

Ak, haber kategorisinde Amer Shallodi'nin "orantısız güç", yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal", spor kategorisinde de Ali Atmaca'nın "Bırakmam" fotoğraflarını seçti.

Edirne Ticaret İl Müdürü Mahmut Altun da haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Annenin feryadı", yaşam kategorisinde Mohammed Shajahan'ın "Çöplükteki yaşam", spor kategorisinde de Gökhan Balcı'nın "El ense", fotoğraflarına oy verdi.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık ise haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Anenin feryadı", yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" ve spor kategorisinde Gökhan Balcı'nın "El ense" fotoğraflarına oy kullandı.

-Kırklareli

Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen de, oylamaya katılarak "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Şen, yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal", haber kategorisinde Amer Shallodi'nin "Orantısız güç", spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" fotoğrafına oy verdi.

Şen, fotoğraflarının her birinin güzel olduğunu belirterek, oy verirken zorlandığını kaydetti.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ise tercihini, haber kategorisinde Muhammed Said'in "Esed rejiminin sivillere saldırısı", spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci", yaşam kategorisinde de İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal", fotoğraflarından yana kullandı.

Aksoy ise her yıl olduğu gibi bu yılda oylamaya katılarak, seçimini yaptığını kaydetti.