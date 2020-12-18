Kurusıkı tabancalı şüpheli, kovalama sonucu yakalandı - Son Dakika

Kurusıkı tabancalı şüpheli, kovalama sonucu yakalandı

18.12.2020 00:40
Kurusıkı tabancalı şüpheli, kovalama sonucu yakalandı, System.String[]

ADANA'da silahlı kavga ihbarına giden polislerden kaçmaya çalışan eli silahlı kişi, kovalama sonucu yakalandı.

ADANA'da silahlı kavga ihbarına giden polislerden kaçmaya çalışan eli silahlı kişi, kovalama sonucu yakalandı. İsminin Umutcan Y. olduğu belirlenen şüphelinin elindeki silahın ise kurusıkı tabanca olduğu tespit edildi.

Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede silahlı kavga olduğu ihbarına giden polis ekibi, olay yerinden kaçmaya çalışan eli silahlı bir şüpheliyi gördü. 'Dur' ihtarına uymayan şüpheli, elindeki silahla kaçmaya devam etti. Gecenin karanlığından faydalanıp, ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan şüpheli, bir apartmanın otoparkında saklanırken yakalandı. İsminin Umutcan Y. olduğu belirlenen şüphelinin üzerinden tabanca ve muştalı ele geçirildi. Silahı inceleyen polisler, tabancanın kurusıkı olduğunu tespit etti. Polis aracına bindirilen genç, gazetecilere tepki göstererek, "Çekmeyin benim babam da memur" dedi. Gözaltına alınan şüpheli, kurusıkı tabanca ile beraber Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden idari para cezası uygulanan şüpheliye, kurusıkı tabancadan da işlem yapılacağı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.


Kurusıkı tabancalı şüpheli, kovalama sonucu yakalandı
Kurusıkı tabancalı şüpheli, kovalama sonucu yakalandı
Kurusıkı tabancalı şüpheli, kovalama sonucu yakalandı
Kurusıkı tabancalı şüpheli, kovalama sonucu yakalandı
Kurusıkı tabancalı şüpheli, kovalama sonucu yakalandı

Yeşilyurt Mahallesi, Polis, kavga, Silah, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kurusıkı tabancalı şüpheli, kovalama sonucu yakalandı - Son Dakika


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