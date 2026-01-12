Kuruyan Krater Gölü Yağmurla Canlandı - Son Dakika
Kuruyan Krater Gölü Yağmurla Canlandı

12.01.2026 11:18
Diyarbakır'daki kuruyan krater gölü, son yağmurlarla dolarak bölgedeki besicilere umut oldu.

Diyarbakır'da bölge hayvancılığı için önemli bir yere sahip olan, son yıllarda aşırı sıcaklardan etkilenerek kuruma noktasına gelen Karacadağ bölgesindeki krater gölü, son dönemdeki yağışlarla yeniden doldu.

Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa sınırında yer alan 1957 rakımlı sönmüş yanardağ Karacadağ'dan çıkan lavların oluşturduğu 120 kilometrelik bazalt plato, birçok canlı türüne yaşam alanı oluyor.

Volkanik dağın eteklerinde kurulu köylerde yaşayanların yanı sıra mevsimsel olarak bölgeye göç eden besiciler, platoda yer alan krater gölü ile bölgedeki su kaynaklarından yararlanıyor.

Küresel iklim değişikliği ve son yıllarda etkili olan aşırı sıcaklar pek çok su kaynağı gibi Çınar ilçesinin kırsal Bayırkonağı Mahallesi sınırlarında yer alan krater gölünü de kuruma noktasına getirdi.

Tabanı lavlardan oluşan, kar ve yağmur sularıyla beslenen gölün suyu, 2025 yılının ekim ayında tamamen çekildi.

Kasım-aralık dönemindeki yağmur ve ocak ayında düşen kar ise göle adeta can suyu oldu.

Gölün suyla dolması, bölgedeki besicileri mutlu etti.

"Bizim için çok önemli bir su kaynağı"

Bölgedeki besicilerden Abdullah Seyhan, AA muhabirine, hayvancılıkla uğraştıkları için krater gölünün kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Seyhan, "Hayvanlarımız bu gölden su içiyor. Bizim için çok önemli bu su kaynağı. Dedelerimiz de hayvancılık yapıyordu ve hayvanlarının su ihtiyacını buradan karşılıyordu. Son yıllarda bu kuraklık yüzünden su bayağı azalmıştı. Son 3-4 yıldır sıcaklardan ve kuraklıktan dolayı kuruyor. Bir ay önce de burada su yoktu ama yağmur yağınca doldu." dedi.

Bölgedeki tüm sürülerin gölden ve gölün uzantısı derelerden faydalandığını anlatan Seyhan, yaklaşık 10 köyün krater gölünden ve bağlı derelerden yararlandığını ifade etti.

Hacı Seyhan da su olmadığında besicilerin sıkıntı yaşadığını belirtti.

Su sıkıntısının hayvanların hastalanmasına yol açtığını dile getiren Seyhan, "Krater gölü son yıllarda kuruma noktasına geldi. Çoğu kişi su olmayınca başka yerlere gidiyor. Geçen yıl ağustos ayında su neredeyse bitti. Kasım ayında yağmur yağdı, göl dolmaya başladı." diye konuştu.

Bölgede çobanlık ve doğa fotoğrafçılığı yapan Mehmet Yaray, krater gölünün Karacadağ'daki Lav Yolu'na yakın bir konumda olduğunu belirtti.

Yaray, "Krater gölünün suyu, yaz sıcakları ve iklim değişikliğinden dolayı tamamen bitmişti. Yağmurlar ve karla birlikte göl tamamen doldu. Hemen buraya geldik. Daha önce gölü fotoğraflamak için gelemiyorduk. Burası izler için de büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Güncel

