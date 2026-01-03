KAVGA ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kuruyemiş dükkanındaki sıra kavgasının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Kamera kaydında, kasiyer Kenan Ö.'nün kavga sırasında tekme ve yumruk attığı Serkan T.'nin yere düştüğü anlar yer aldı. Kenan Ö.'nün tutuklandığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Kuruyemiş Dükkânında Kavga - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.