Kuruyemişçide Kavga: Kasiyer Tutuklandı

03.01.2026 23:24
Aydın'da bir kuruyemişçide çıkan kavgada kasiyer, müşteriyi ağır yaralayıp tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kuruyemişçide çıkan kavgada müşteriyi ağır yaralayan kasiyer tutuklandı.

Adnan Menderes Bulvarı'nda kuruyemişçiden alışveriş yapan S.T'yi darbeden ve polis ekiplerince gözaltına alınan kasiyer K.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen K.Ö, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay anı ise iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, S.T'nin bir süre müşteriler ve iş yeri çalışanlarıyla tartıştıktan sonra kasiyer K.Ö'nün yumruk atmasıyla başını sert zemine çarparak ağır yaralandığı yer aldı.

Olay

İlçede dün akşam saatlerinde Adnan Menderes Bulvarı'nda kuruyemişçiden alışveriş yapan S.T, ödeme esnasında sırada bekleyen başka bir müşteriyle tartışmış, tarafları sakinleştirmek isteyen iş yeri çalışanı K.Ö, daha sonra S.T. ile tartışmaya başlamıştı.

Kasiyerin yumruk atması sonucu S.T, kafasını yere çarparak ağır yaralanıp hastaneye kaldırılmıştı.

Polis ekipleri kasiyer K.Ö'yü gözaltına almıştı.

Kaynak: AA

