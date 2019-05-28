Kurz: 'Eylülde kararı halk verecek'

VAN der Bellen, meclis tarafından düşürülen hükümetteki bakanların seçim hükümeti belirlenene kadar görevlerini sürdüreceğini dile getirdi.

VAN der Bellen, meclis tarafından düşürülen hükümetteki bakanların seçim hükümeti belirlenene kadar görevlerini sürdüreceğini dile getirdi. "Anayasamız hükümetteki bakanlıkların her zaman dolu olmasını öngörür, bu bir sonraki genel seçimlerin yapılacağı güne kadarki geçiş dönemini de kapsamaktadır" ifadesini kullanan Van der Bellen, başbakanlık görevine Maliye Bakanı Hartwig Löger'in vekalet edeceğini bildirdi.



'EN KISA ZAMANDA GEÇİCİ HÜKÜMET BELİRLENECEK'



Van der Bellen, ülkeyi eylülde yapılacak erken seçime götürecek geçici başbakanın belirlenmesi için başta siyasi parti liderleri olmak üzere çeşitli kesimlerle görüşmeler yaptığını, en kısa sürede geçici hükümetin belirleneceğini sözlerine ekledi. Avusturya ulusal meclisinde bugün yapılan özel oturumunda Başbakan Kurz ve geçici hükümeti hakkında güven oylaması yapılmış, meclisin çoğunluğunu oluşturan muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti (SPÖ), Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ve Liste Jetzt, hükümetin düşmesi yönünde oy kullanmıştı.



İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDAN SONRA İLK KEZ



Bu kararla ülkede ikinci cumhuriyet olarak adlandırılan İkinci Dünya savaşı sonrasında mecliste ilk defa bir başbakan güven oylamasıyla görevinden alınmış oldu. Avusturya'da geçen hafta aşırı sağcı eski FPÖ Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache'nin 2017'de İspanya'nın İbiza Adası'nda bir Rus yatırımcıyla yaklaşan genel seçimlerde 'partisine yardım yapılması durumunda bazı devlet ihalelerinin Rusya'ya verilmesi hususunda kolaylıklar yapacağı yönünde' ifadelerin yer aldığı video kaydı basında yer almış, aşırı sağcı lider istifa etmek zorunda kalmıştı. Bunun üzerine Kurz, ÖVP ve FPÖ koalisyonun sona erdiğini, erken seçime gidileceğini açıklamıştı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Van der Bellen, erken seçimlerin eylülde yapılması çağrısında bulunmuştu.



KURZ'DAN İLK AÇIKLAMA: EYLÜLDE KARARI HALK VERECEK



Güven oylamasının ardından açıklama yapan Kurz da "Bugün bu kararı parlamentoda verdiler. Eylül ayında ise yeni kararı halk verecek" dedi. Avusturya'da koalisyon hükümetinin dağılmasıyla Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Başbakan Sebastian Kurz'a tekrar hükümet kurma görevini vermiş ve kabineyi onaylamıştı. Avusturya Meclisi, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde başarılı olmasına rağmen Sebastian Kurz için güvenoyu oylaması gerçekleştirdi. Ancak Kurz yapılan oylamayı kaybetti.

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