Kuşadalı Hülya Öğretmen yaşama tutunamadı - Son Dakika

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan öğretmen Hülya Aydın, böbrek yetmezliğinden hayatını kaybetti.



Kuşadası Halk Eğitim Merkezi'nde Almanca öğretmeni olarak görev yapan 45 yaşındaki Hülya Aydın, böbrek yetmezliğinden hayatını kaybetti. Uzun yıllardır böbrek rahatsızlığı yaşayan Aydın son 1 yıldır diyalize bağlı olarak yaşıyordu. Geçtiğimiz yıllarda genç öğretmenin anne ve babası böbreklerini, kızları Hülya Aydın'a verdiği öğrenildi. Genç öğretmenin cenazesi bugün Kuşadası Cemevi'nden kalktı. Kuşadası Yeniköy mezarlığında toprağa verildi. Aydın'ın ölümü Kuşadası'nda büyük üzüntüye neden oldu. - AYDIN