Kuşadası Açıklarında 50 Kaçak Yakalandı
1 saat önce
AYDIN'ın Kuşadası ilçesi Davutlar Mahallesi açıklarında lastik botta 50 kaçak yakalandı.
AYDIN'ın Kuşadası
ilçesi Davutlar
Mahallesi açıklarında lastik botta 50 kaçak yakalandı.
Devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, dün saat 06.00 sıralarında, Kuşadası'nın Davutlar Mahallesi açıklarında bir lastik bot belirledi. Lastik botu durduran ekipler, 44'ü Filistin
ve 6'sı Suriye
uyruklu 50 kaçak göçmeni yakaladı. 12'si erkek, 13'ü kadın ve 25'i çocuk olan kaçaklar, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Kimlik tespit işleminin ardından kaçaklar, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
- Aydın
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:04 Kaynak: DHA
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