Kuşadası Kent Konseyi'nden dünya gıda günü paneli

Kuşadası Kent Konseyi Ekoloji, Tarım ve Çevre Meclisi, Kuşadası Belediyesi Erkan Yücel Sahnesi'nde Dünya Gıda Günü nedeniyle bir panel gerçekleştirdi. Panele Ege Üniversitesi'nden emekli olan Prof. Dr. Tayfun Özkaya ve Üzüm Sen Genel Başkanı Adnan Çobanoğlu konuşmacı olarak katılırken, Ekoloji, Tarım ve Çevre Meclisi Başkanı Nihat Fırat panelin moderatörlüğünü üstlendi.



Endüstriyel tarımın çevre ve insana verdiği zararın tartışıldığı, sağlıklı gıdaya ulaşabilmenin mücadelesinin nasıl verilebileceğinin anlatıldığı panelde, tarım endüstrisinin makasının çiftçinin tüm gelirini kestiği küresel tarıma karşı küçük aile tarımının yok oluşuna karşı bilinçlendirme çalışmaları üzerine tartışıldı. Düşük besin değeri olan kirli yiyeceklerin üretildiği neoliberal tarım endüstrisinin insana ve çevreye verdiği zararın engellenmesinin imkansız olmadığını belirten konuşmacılar, bu politikaların karşısında ancak köylünün, üreticinin örgütlenmesi, sendikalaşmasıyla durulabileceğinin altını çizdi.



Panele katılan Kuşadası Belediye Başkan Vekili Gürol Turan konuşmasında, belediyelerin ekolojik pazarlar açmak, üreticiden tüketiciye doğrudan temiz gıda sağlamak için yerel üretici pazarları açmak, tanıtımları yaparak yerel ürünlere değer kazandırmak gibi görevleri olduğunu ifade etti. Kuşadası Belediyesi'nin bugüne kadar gerek festivallerle tanıtımına katkı sağlayarak, gerek üretici pazarlarına ve yerel üreticiye olan destekleriyle çiftçinin yanında olduğunu belirterek, bundan sonra da yerel üretim ve temiz gıda için Kuşadası Belediyesi'nin üzerine düşen görevleri yerine getirmeye devam edeceğini söyledi. Panelde, yerel üreticinin desteklenmesi için somut olarak gıda, tarım ve çevre konusunda yeni adımlar atılması için belediye, çevre kuruluşları, sendikalar ve diğer tüm kuruluşların işbirliği içerisinde çözümler üretmesi gerektiğine vurgu yapıldı. - AYDIN