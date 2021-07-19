Kuşadası Kurban Bayramı'na hazır

Kuşadası Belediyesi, kurbanlıkların hijyenik ve sağlıklı bir ortamda satış ve kesim işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli hazırlıklarını tamamladı.

Kademeli normalleşme sürecinin 3'üncü aşamasının başlamasının ardından toplum sağlığını korumak üzere Korona virüs tedbirlerini elden bırakmayan Kuşadası Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramlarını huzurlu ve sağlıklı bir ortamda geçirebilmeleri için gerekli tüm önlemlerin alındığını duyurdu.

Bu arada kurbanlık satışı, Kuşadası Belediyesi'nin denetiminde kentin 3 farklı noktasında başladı. Kuşadası Kuştur Mevkii Deve Güreşi Arenası, Davutlar Futbol Sahası arkası ve Güzelçamlı Millipark Caddesi üzerinde bulunan alana kurulan kurban satış noktalarında, sağlık raporları denetimi ve sağlık kontrolleri Kuşadası Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan büyük ve küçükbaş hayvanlar satılıyor. Satış alanları Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince belirli aralıklarla dezenfekte ediliyor.

Kuşadası, Davutlar ve Güzelçamlı'da kurban satış ve kesim alanlarını belirleyen belediye, bayramın ilk iki günü Kuşadası Belediyesi Mezbahasında ücretsiz kesim hizmeti verecek. Bayramın birinci günü küçükbaş, bayramın ikinci günü ise büyükbaş hayvanların kesimi profesyonel kasaplar tarafından yapılacak. Davutlar Mezbahası'nda ve Güzelçamlı Başçeşme Caddesi üzerinde belirlenen kesim alanında ise bayramın birinci günü küçükbaş, ikinci günü ise büyükbaş hayvanların kesimi yapılacak.

"Kuşadalıları pazara bekliyoruz"

Van'ın Erciş ilçesinden küçükbaş hayvanlarını satmak için Kuşadası'na gelen Veysi Öğmen, "Yaylalarda yetiştirdiğimiz hayvanları satmak için Kuşadası'na geldik. Kuşadası Belediyesi burada satış yapabilmemiz için bize yer verdi. Satışlar artmaya başladı. 110 küçükbaş hayvanla geldik. 35'i satıldı. Kuşadalıları hayvanlarımızı görmeleri için pazarımıza bekliyoruz" dedi. - AYDIN