Kuşadası MHP'ye AK Parti ilçe yönetiminden iadeyi ziyaret - Son Dakika

AK Parti Kuşadası ilçe yönetimi, Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Kuşadası ilçe teşkilatına iadeyi ziyarette bulundu.

12 Eylül'de yapılan olağan genel kurul ile yeniden AK Parti Kuşadası İlçe Başkanlığına seçilen Mustafa Gökçe ve yeni yönetim kurulu üyeleri, kendileri gibi yeniden seçilen MHP Kuşadası ilçe Başkanı Murat İnan ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. MHP yöneticilerinin önceki hafta gerçekleştirdiği ziyarete karşılık olarak gerçekleşen ziyarette AK Partili yöneticiler, MHP ilçe Başkanı Murat İnan ve parti yöneticileri tarafından karşılandı. Ziyaret sırasında AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Gökçe tarafından MHP İlçe Başkanı Murat İnan'a başarılar dileyerek, seramikten yapılma bir Osmanlı tuğrası hediye etti.

AK Parti ilçe başkanı Gökçe ve yöneticilerin ziyaretinden memnuniyet duyduklarını belirten MHP Kuşadası ilçe Başkanı Murat İnan, " Ziyarette yerel siyasetle ilgili değerlendirmeler yaptık. Cumhur ittifakı olarak Fuat Akdoğan'ın aday olduğu son yerel seçimlerde yüzde 42 oy aldık. Bu sonuç şunu ortaya çıkardı ki daha iyi bir süreç geçirip, adayımızın ve teşkilatlarımızın hazırlanabilmesi ve halkımıza kendimizi anlatabilmemiz için daha erken start verdiğimizde yerel seçimde başarılı bir sonuç alabiliriz. Bu ziyaret hem iadeyi ziyarettir, hem de önümüzdeki yerel seçim için yapılacak çalışmanın planlanması için bir ön adımdır. Çünkü Cumhur ittifakı hem yerelde hem de genelde Türk Milletinin geleceğidir " dedi. - AYDIN