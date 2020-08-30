Kuşadası'na aylar sonra ilk kez kruvaziyer gemisi geldi - Son Dakika

AYDIN'ın Kuşadası ilçesine, koronavirüs salgınının ardından ilk uluslararası kruvaziyer gemisi geldi. Limana 45 mürettebatı ile yanaşan geminin, yeni sezon hazırlıkları kapsamında geldiği öğrenildi.

Yunanistan'ın Pire limanından hareket ederek Kuşadası Limanı'na yanaşan Bahama bayraklı kruvaziyer gemisi, 45 mürettebatı ile Kuşadası'na geldi. Turist gemisinde bulunan 45 mürettebat genel sağlık denetimi sonrasında Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan kontrol noktasında termal kamera gözetiminden geçirildi. Ardından da Kuşadası'na giriş yaptı.Ege Port Müdürü Aziz Güngör, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının kruvaziyer turizmine ara verilmesine neden olduğunu belirterek, aylar sonra ilk kez bir turist gemisinin Kuşadası'na gelmesinin sevindirici olduğunu söyledi. Bahama bayraklı turist gemisinin Kuşadası Limanı'na yanaştığını belirten Güngör, "Küresel bir tehdit boyutuna erişen koronavirüs nedeniyle Sağlık Bakanlığı'mızın koordinasyonunda Kuşadası Ege Port Limanı olarak gelen kruvaziyer gemisi ve mürettebatı için gereken tüm önlemleri aldık. Turist gemisi yeni sezon hazırlıkları kapsamında limanımıza geldi. Personel ihtiyaçları, gemi bakım ve onarım ile birlikte ayrıca temel ihtiyaçlarını da gideriyoruz. Önümüzdeki süreçte kruvaziyer gemilerinin Akdeniz çanağında seferlere başlamasını bekliyoruz. Kruvaziyer şirketlerinin 2021 yılı için rezervasyonlarını bildirmeye devam ediyor" dedi.