Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda 13 Yıl Hapisle Aranan 2 Zanlı Yakalandı

Kuşadası'nda 13 Yıl Hapisle Aranan 2 Zanlı Yakalandı

1 saat önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin yaptıkları denetimlerde 9 ayrı suçtan toplam 13 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 zanlı yakalandı.

Kuşadası'nda 13 Yıl Hapisle Aranan 2 Zanlı Yakalandı, System.String[]
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin yaptıkları denetimlerde 9 ayrı suçtan toplam 13 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 zanlı yakalandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin suç ve suçlu ile mücadele kapsamında yapmış oldukları çalımalar sırasında Kadınlar Denizi Mahallesi Kemer Sokak üzerinde polis ekiplerini gördükten sonra şüpheli hareketler sergileyen bir şüpheli yakalandı. Yapılan GBT sorgulamasında M.T'nin (20) Kuşadası ve Söke adli makamlarınca " Hırsızlık, Hükümlü ve tutuklunum kaçması, işyeri dokunulmazlığını ihlal, kullanmak için uyuşturucu. Madde bulundurmak, Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal, silahla yağma" suçları olmak üzere 8 ayrı suçtan arandığı, cezaevi firarisi olduğu ve 11 yıl 6 ay kesilmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda "Kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık" suçundan aranan ve 1 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.N.U (29) yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen M.N.U., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:03 Kaynak: İHA

Asayiş Büro, Aydın, Polis, Kuşadası, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Masaj Salonuna Yapılan Baskında, Fuhuş Yapanlar Suçüstü Yakalandı Dönerci Baba, Dansöz Olan Kızı Didem'i Eşit Parçalara Bölüp Buzdolabında Saklamış

Kaza Sonrası Kaçmaya Çalışan Şahısları Tabancayla Vurdu İki Grup Arasında Çıkan Kavgada 50 Yaşındaki Kadın Av Tüfeğiyle Vurularak Öldürüldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 11:57:39. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda 13 Yıl Hapisle Aranan 2 Zanlı Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]