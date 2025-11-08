Kuşadası'nda Çocuk Gelişim Merkezi'nde Kızılay Haftası Etkinliği - Son Dakika
Kuşadası'nda Çocuk Gelişim Merkezi'nde Kızılay Haftası Etkinliği

08.11.2025 09:27
Kuşadası Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezi, Kızılay Haftası dolayısıyla düzenlediği etkinlikle minik öğrencilere Kızılay'ın amacı, kuruluşu ve kan bağışının önemi hakkında bilgi verdi. Etkinlikte 'Aycan ve Aykız'ın maceraları' isimli çizgi film gösterildi.

(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezi, Kızılay Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliğe ev sahipliği yaptı. Etkinlikte, minik öğrencilere, Kızılay'ın amacı, nasıl kurulduğu ve kan bağışının önemi anlatıldı.

Kızılay haftası dolayısıyla Kuşadası Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezi Çok Amaçlı Salon'da bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik, "Aycan ve Aykız'ın maceraları" isimli çizgi film gösterimiyle başladı. Çocuk Gelişim Merkezi'ndeki minik öğrenciler, Kızılay'ın tanıtımını ve temel ilkelerini eğlenceli bir dille anlatan çizgi filmi ilgiyle izledi. Çizgi film gösteriminin ardından Genç Kızılay Kuşadası Başkanı Edanur Özkan öğrencilere, Kızılay'ın kuruluş amacı, Kızılay bilinci, Kızılay'ın tarafsızlık ilkesi, Kızılay yardımlaşması ve kan bağışının önemi gibi konularda bilgi verdi.

"Çocuklarımızın erken yaşta bilinçlenmesi bizler için çok değerli"

Kuşadası Belediyesi'ne etkinliğe ev sahipliği yaptığı için teşekkür eden Genç Kızılay Kuşadası Başkanı Edanur Özkan, "Günümüzde düzenli olarak yapılan kan bağışı insanların hayatını kurtarmak açısından önem taşıyor. Kızılay ve kan bağışı ile ilgili çocuklarımızın erken yaşta bilinçlenmesi bizler için çok değerli. Bu da en başta aileler olmak üzere eğitim kurumlarında başlıyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

