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Kuşadası'nda istilacı aslan balığı yakalandı - Son Dakika

Kuşadası'nda istilacı aslan balığı yakalandı

29.01.2022 11:12
Kuşadası'nda istilacı aslan balığı yakalandı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, dünyanın en zehirli balığı olarak bilinen Hint Okyanusu kökenli aslan balığı yakalandı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, dünyanın en zehirli balığı olarak bilinen Hint Okyanusu kökenli aslan balığı yakalandı. Denizden, dalgıç Mustafa Irkaş tarafından balık kepçesiyle çıkarılan aslan balığı, incelenmesi için Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü'ye verildi.

Kuşadası'nda dalgıçlık yapan Mustafa Irkaş (67), dün saat 15.30 sıralarında balıkçı barınağındaki iskeleden dalış yapmaya hazırlanırken, deniz yüzeyinde dikenli bir balığın yüzdüğünü fark etti. Balığı, balık kepçesi yardımıyla denizden çıkaran Irkaş, EKODOSD'a bilgi verdi. Bölgeye giden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü tarafından yapılan incelemede dikenleriyle dikkati çeken balığın, Latince adı 'Pterois Miles' olan aslan balığı olduğu belirlendi.

Kuşadası Körfezi'nde 30 yıldır dalgıçlık yaptığını belirten Irkaş, "Geçtiğimiz yıl da dalış yaptığım sırada aslan balığı yakaladığım için ne olduğunu ilk gördüğümde anladım. Zehirli olduğunu bildiğim için balık kepçesi kullanarak denizden çıkardım" dedi.'ASLAN BALIĞI İSTİLACI BİR TÜR'

Aslan balığının denizdeki istilacı türlerin başında geldiğini ifade eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü ise, "Aslan balığı denizlerdeki istilacı türlerin başında geliyor. Zehri sadece dikenlerinde ve zehir bezlerinde bulunuyor. Bu nedenle balığa kesinlikle eldiven takmadan dokunmamak gerekiyor. Bugün istilasıyla mücadele edebilmek adına dünyadaki pek çok ülke bu türün avcılığını desteklemektedir. Son dönemde Hint Okyanusu'ndan göç ederek Ege kıyılarına kadar gelmeye başladılar" diye konuştu.


Kuşadası'nda istilacı aslan balığı yakalandı
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Bahattin Sürücü, Hint Okyanusu, Kuşadası, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kuşadası'nda istilacı aslan balığı yakalandı - Son Dakika


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