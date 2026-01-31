Kuşadası\'nda Kamyon Devrildi: 1 Ölüm, 2 Yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Devrim Sönmez'in (36) kullandığı 09 L 3349 plakalı kamyon, Yeniköy Mahallesi'nde şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçta bulunan Barış Sönmez (37) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan sürücü ve Vedat Sönmez (35), ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza yerine gelen Sönmez'in yakınları gözyaşı döktü.
