Kuşadası'nda korkutan deprem - Son Dakika

Son günlerde sık sık depremlerin yaşandığı Kuşadası Körfezi 'nde bir saatte 2 ayrı deprem meydana geldi. AFAD 'dan edinilen bilgiye göre, merkez üssü Kuşadası Körfezi olan ilk deprem saat 21: 41'de 12.7 kilometre derinlikte 2.7 şiddetinde 2. deprem de 22: 20'de 10: 9 kilometre derinlikte 3.8 şiddetinde meydana geldi. Deprem ilçe genelinde hissedildi.

Kuşadası 'nda bir saat arayla 2 ayrı deprem meydana geldi. İlk deprem 21: 41'de meydana gelirken 2. deprem 22: 20'de yaşanan depremin şiddeti 3.8 olarak kaydedildi.

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