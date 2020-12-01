Kuşadası'nda bir saat arayla 2 ayrı deprem meydana geldi. İlk deprem 21: 41'de meydana gelirken 2. deprem 22: 20'de yaşanan depremin şiddeti 3.8 olarak kaydedildi.
Son günlerde sık sık depremlerin yaşandığı Kuşadası Körfezi'nde bir saatte 2 ayrı deprem meydana geldi. AFAD'dan edinilen bilgiye göre, merkez üssü Kuşadası Körfezi olan ilk deprem saat 21: 41'de 12.7 kilometre derinlikte 2.7 şiddetinde 2. deprem de 22: 20'de 10: 9 kilometre derinlikte 3.8 şiddetinde meydana geldi. Deprem ilçe genelinde hissedildi.
(İHA)
- Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Kuşadası'nda korkutan deprem - Son Dakika