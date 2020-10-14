Kuşadası'nda korona virüs denetimleri devam ediyor - Son Dakika

Kuşadası'nda korona virüs denetimleri devam ediyor

14.10.2020 10:26
Kuşadası'nda korona virüs denetimleri devam ediyor, System.String[]

Kuşadası Kaymakamlığı tarafından oluşturulan komisyon, korona virüs salgınıyla ilgili denetimlerine devam ediyor.

Kuşadası Kaymakamlığı tarafından oluşturulan komisyon, korona virüs salgınıyla ilgili denetimlerine devam ediyor.

Kuşadalıların ve tatilcilerin daha sağlıklı şartlarda tatil yapabilmesi için görevlerine her gün devam eden komisyon, işyerlerini tek tek gezerek kontroller yapıyor ve uyarılarda bulunuyor. Polis, jandarma, zabıta, sahil güvenlik, sağlık ve tarım ekiplerinin görev aldığı komisyon üyeleri, özellikle otel, restoran ve eğlence yerlerinin yanında plajlarda, toplu taşıma araçlarında, gezi tekneleri ve yatlarda ve sokakta kontroller yapıyor.

Kuşadası Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Kuşadası merkezi ile Davutlar ve Güzelçamlı ile Kuşadası'na bağlı tüm mahallelerde kontrollerin sürdüğü belirtilerek, " Korona virüs salgınına yönelik denetimler bugün de tüm hızıyla sürüyor. Hijyen, maske ve mesafe kurallarına gönüllü riayet teşvik ediliyor" denildi. - AYDIN

Kuşadası'nda korona virüs denetimleri devam ediyor
Kuşadası'nda korona virüs denetimleri devam ediyor
Kuşadası'nda korona virüs denetimleri devam ediyor
Kuşadası'nda korona virüs denetimleri devam ediyor
Kuşadası'nda korona virüs denetimleri devam ediyor
Kuşadası'nda korona virüs denetimleri devam ediyor
Kuşadası'nda korona virüs denetimleri devam ediyor

Kuşadası Kaymakamlığı, Koronavirüs, Kuşadası, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuşadası'nda korona virüs denetimleri devam ediyor - Son Dakika

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