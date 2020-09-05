Kuşadası'nda motosiklet ile otomobil çarpıştı; 1 ağır yaralı - Son Dakika

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Davutlar yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T. yönetimindeki 09 AAT 348 plakalı motosiklet Kuşadası'ndan Davutlar istikametine seyir halinde ilerlediği sırada iddiaya göre araç konvoyunun solundan gitmeye başladı. Bu sırada bir siteden anayola çıkan F.Ç. yönetimindeki 45 ADG 591 plakalı otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü M.T. metrelerce savruldu. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesi bulunmazken ayağının koptuğu öğrenildi. Motosiklet sürücüsü M.T. burada yapılan ilk müdahalenin ardından İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN