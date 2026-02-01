Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sağanak ve dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçede akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikti. Trafiğin aksadığı noktalarda bazı araçlar da suyun içinde kaldı.
Kent merkezindeki Atatürk Bulvarı'nın bir bölümünde deniz suyu bulvarla birleşti. Aydın Büyükşehir ve Kuşadası belediyeleri, olumsuzluk yaşanan bölgede çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Kuşadası'nda Sağanak ve Dolu Yaşamı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
