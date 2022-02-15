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KUŞADASI'NDA SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE LATİN RÜZGARI - Son Dakika

KUŞADASI'NDA SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE LATİN RÜZGARI

15.02.2022 11:02

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle, Belediye tarafından Balıkçılar Meydanı'nda düzenlenen konserde sahne alan Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars, yüzlerce kişiye müzik ziyafeti yaşattı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle, Belediye tarafından Balıkçılar Meydanı'nda düzenlenen konserde sahne alan Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars, yüzlerce kişiye müzik ziyafeti yaşattı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'nda düzenlenen konsere ilgi yoğun oldu. Balıkçılar Meydanı'ndaki konsere eşi Duygu Günel ile katılan Belediye Başkanı Ömer Günel, çiftlere nergis hediye ederek Sevgililer Günlerini kutladı. Çeşitli dans gösterilerinin de sergilendiği etkinlikte Kuşadalılara kestane ve sıcak içecek ikramında bulunuldu. Daha sonra sahne alan Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars, meydanı dolduran yüzlerce kişiye müzik ziyafeti sundu. Sahne şovlarıyla Güney Amerika eğlence anlayışını Kuşadası'na taşıyan Sicimoğlu ve Latin All Stars, izleyenlerden alkış topladı. Konser öncesinde Ayhan Sicimoğlu'na teşekkür plaketi veren Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Öncelikle herkesin Sevgililer Gününü kutluyorum ve hayatınızdan sevginin hiç eksik olmamasını diliyorum. Ayhan Sicimoğlu ile Kuşadası'nda gerçekleştirmeyi planladığımız çok güzel projeler var. Kuşadası'nın sokakları lezzetler ve müzikle dolacak. Kuşadası turizmde tekrar amiral gemisi olmaya doğru yol alacak" dedi.

'TÜRKİYE'NİN BATIYA AÇILAN KAPISI KONUMUNDASINIZ'

Gezgin, TV programcısı ve müzisyen Ayhan Sicimoğlu da "Kuşadası'nda yaşayan insanları kıskanıyorum. Çok şanslı insanlarsınız. Çünkü Türkiye'nin batıya açılan kapısı konumundasınız. Bu özel gecede sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum" diye konuştu.

KUŞADASI'NDA SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE LATİN RÜZGARI
KUŞADASI'NDA SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE LATİN RÜZGARI
KUŞADASI'NDA SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE LATİN RÜZGARI

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Ayhan Sicimoğlu, Sevgililer Günü, Kuşadası, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KUŞADASI'NDA SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE LATİN RÜZGARI - Son Dakika


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