Kuşadası'nda Tarihi Kalıntılar Ortaya Çıktı - Son Dakika
Kuşadası'nda Tarihi Kalıntılar Ortaya Çıktı

05.02.2026 16:59
Kuşadası'nda su taşkınları, tarihi Anaia Höyüğü kalıntılarını gün yüzüne çıkardı, mezar bulundu.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Kadıkalesi Mahallesi sahil şeridindeki plaj kumlarının su taşkınları ile denize taşınmasının ardından tarihi Anaia Höyüğü'nün güney cephesindeki kalıntılar ortaya çıktı. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Kıyıdaki kalıntılar arasında nüfuzlu birine ait olduğu değerlendirilen bir mezarın da duvarlarına rastlandı" dedi.

Kuşadası'nda geçen günlerde sağanak ve kuvvetli fırtına etkili oldu. Sel ve taşkınların yaşandığı ilçede, cadde ve sokaklarda biriken yağmur suları, Kadıkalesi Mahallesi sahil bandına aktı. Bu nedenle bölgedeki plajda bulunan kum tabakası denize taşınınca tarihi Anaia Höyüğü'nün güney cephesindeki kalıntıların büyük kısmı ortaya çıktı. Kalıntılar arasında araştırma yapan EKODOSD gönüllüleri de nüfuzlu birine ait olduğu değerlendirilen bir mezarın duvarlarına rastladı.

'MUTLAKA KORUNMASI GEREKİYOR'

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Kuşadası'nda son dönemde hakim olan hava durumu nedeniyle deniz kıyısında da birçok tarihi kalıntı belirmeye başladı. Tarihi Anaia Höyüğü, Kuşadası'nın kültür varlıkları açısından en önemli hazinelerinden biri. Geçen ay da lodosun etkisiyle şapel ve mezar kalıntıları ortaya çıkmıştı. Hatta mezarların içindeki kemikler görülüyordu. Şimdi de güney cephesindeki kalıntıların büyük kısmının kum tabakasından arınmasıyla kalıntılar arasında nüfuzlu birine ait olduğu değerlendirilen bir mezarın duvarlarına rastlandı. Bu alan insan hareketliliğinin yoğun olması sebebiyle mutlaka koruma altına alınmalı" diye konuştu.

Kaynak: DHA

