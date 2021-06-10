Kuşadası'nda "tülüşah" önlemi! Bu bitkiyi koparmanın cezası 73 bin TL

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yetişen türü yok olma riski taşıdığı için korumaya alınan, endemik bitki türü 'tülüşah' EKODOSD bahçesinde açmaya başladı.

Güzelçamlı'daki Dilek Yarımadası Milli Parkı'nın bulunduğu Samson Dağları'nın antik adından ismini alan tülüşah, bu yılın ilk çiçeğini açtı. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'nin bahçesindeki özel koruma alanında açan sarı renkli tülüşahı, doğa tutkunları görmeye gitti. Doğaseverler, halk arasında 'Aydın gaşağı' olarak da bilinen soğanlı bitkiyi fotoğrafladı. Kuşadası'nda botanik turizminin gelişmesine de katkı sağlayan tülüşahı koparmanın veya doğal ortamından sökerek, başka yere taşımanın cezasının 73 bin 747 lira olduğu belirtildi.

"KORUNMASI ÇOK ÖNEMLİ"

'Tülüşah'ın dünyanın en güzel bitkisi olduğunu belirten ziyaretçilerden Nawal Karaer, "Tülüşah ile tanışıklığım ilk kez geçen sene oldu. Kuşadası'nda umarım yetişme alanları çoğalır. Bu çiçeğin korunması çok önemli" dedi.

Tülüşahın korunması ve çoğaltılması için belediye, kamu kurumları, bilimsel kuruluşlar ve çevreci derneklerin ortak hareket ettiğini belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü de "Dünyada sadece Kuşadası'nda yetişen ve yok olma tehlikesiyle karşılaşan tülüşahların çoğaltılması, endemik bitki çeşitliği açısından çok önemli. Bu bitki ayrıca Kuşadası'nda botanik turizminin gelişmesine de büyük katkı sağlıyor. Yaptığımız saha çalışmasında tülüşahın ilk kez derneğimizin bahçesinde çiçek açtığını belirledik" dedi.

TÜR KORUMA EYLEM PLANINA DAHİL EDİLDİ

Öte yandan Kuşadası'nda yetişen 10 endemik bitki türü içinde tülüşahın tehlike kategorisi, merkezi İsviçre'nin Gland kentinde bulunan Doğa ve Doğal Kaynakların Korunması için Uluslararası Birlik tarafından 'CR' (çok tehlikede) olarak belirlenmişti. Tarım ve Orman Bakanlığı da 'tülüşah'ı, Türkiye yaban hayatında nesli yok olma tehlikesi altında olan türlerin korunması kapsamında 'Tür Koruma Eylem Planı'na dahil etmişti.