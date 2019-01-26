Son Dakika Haberleri: Kuşadası'ndaki Yazlık Fareleri Yakalandı

Kuşadası'ndaki Yazlık Fareleri Yakalandı

1 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde özellikle kış döneminde boş olan yazlıklara dadanan şebeke polisin ısrarlı takibi sonucu yakalandı.

Kuşadası'ndaki Yazlık Fareleri Yakalandı, System.String[]
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde özellikle kış döneminde boş olan yazlıklara dadanan şebeke polisin ısrarlı takibi sonucu yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çalıntı malzemelerin yanında silah ve uyuşturucu madde de ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 kişinin sorgusunun devam ettiği belirtildi.

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası Davutlar Mahallesinde meydana gelen 11 adet evden hırsızlık, konut dokunulmazlığının ihlali ve mala zarar verme olaylarının meydana gelmesi üzerine çalışma başlatan Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlileri olayın şüphelisinin 22 yaşındaki S.T. olduğunu belirledi. Şahsı takibe alan polis S.T.'yi yaptığı operasyonla Cumhuriyet Mahallesi ara sokaklarında yakaladı.

Şahsın kaçarken atmış olduğu çanta içerisinde ikametlerden almış olduğu çeşme bataryaları, kapı kolları, değişik marka ve özelliklerde hırdavat malzemeleri ele geçirildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda tespit edilen adreslere operasyon düzenleyen polis Türkmen Mahallesi'nde bulunan bir adrese baskın yaptı.

Eve yapılan baskında U.Ç. (22), U.Ç. (29), Z.E.C. (23), L. Ö. (32), isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 14 gram kristal tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde, 1 adet siyah saplı kesici kısmı 45 cm döner bıçağı, bir adet tüfek, tüfeğe ait 12 cal 5 adet dolu kartuş, 4 adet cep telefonu, 1 adet laptop bilgisayar ele geçirildi.

Karaova Mahallesi'nde bir sitede tespit edilen diğer bir eve gerçekleştirilen operasyonda ise, evde bulunan S.K. (23) ve B.K. (23) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada ise 1 adet laptop bilgisayar, 1 (bir) gram esrar olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan şahısların sorgusunun devam ettiği belirtildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 04:13 Kaynak: İHA

Aydın, Kuşadası, 3. Sayfa
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