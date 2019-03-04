Kuşadası Ticaret Odası'nda İleri Seviye Excel Kursu Düzenlendi

Kuşadası Ticaret Odası tarafından ücretsiz olarak düzenlenen İleri Seviye Excel Kursu tamamlandı.

Kuşadası Ticaret Odası tarafından ücretsiz olarak düzenlenen İleri Seviye Excel Kursu tamamlandı.



Günde iki saat olmak üzere toplam 20 saat süren kursta katılımcılar; içerik, formül kullanımı, makrolar, veri doğrulama işlemleri gibi konularda eğitim aldılar. Geniş katılımla gerçekleşen ve 10 gün süren kursun sonunda sertifikalarını alan katılımcılar, son derece verimli buldukları ücretsiz verilen kurs için Kuşadası Ticaret Odası Yönetimine teşekkür ettiler. Kuşadası Ticaret Odası'nda farklı konularda eğitimler devam edecek. - AYDIN

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