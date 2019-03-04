Kuşadası Ticaret Odası'nda İleri Seviye Excel Kursu Düzenlendi
28 dakika önce
Kuşadası Ticaret Odası tarafından ücretsiz olarak düzenlenen İleri Seviye Excel Kursu tamamlandı.
Kuşadası Ticaret Odası tarafından ücretsiz olarak düzenlenen İleri Seviye Excel Kursu tamamlandı.
Günde iki saat olmak üzere toplam 20 saat süren kursta katılımcılar; içerik, formül kullanımı, makrolar, veri doğrulama işlemleri gibi konularda eğitim aldılar. Geniş katılımla gerçekleşen ve 10 gün süren kursun sonunda sertifikalarını alan katılımcılar, son derece verimli buldukları ücretsiz verilen kurs için Kuşadası Ticaret Odası Yönetimine teşekkür ettiler. Kuşadası Ticaret Odası'nda farklı konularda eğitimler devam edecek. - AYDIN
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:31 Kaynak: İHA
TMSF Başkanı Muhiddin Güral: Kayyum Atanan 932 Şirketin Aktif Büyüklüğü 57,9 Milyar TL
Devlet Desteğiyle İstiridye Mantarı Üretmeye Başlayan Aile Paraya Para Demiyor
Annesine Mesaj Attığını İddia Ettiği Akrabasını, 17 Yerinden Bıçaklayarak Öldürdü
Flash TV'nin Kapanma Anı! Ekran Böyle Karardı