Kuşbakışı Filistin Sergisi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Kuşbakışı Filistin Sergisi Açıldı

Kuşbakışı Filistin Sergisi Açıldı
11.02.2026 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin'in tarihini havadan ele alan sergi, VEKAM'da ziyarete açıldı, 14 sanatçının eserleriyle.

ANKARA'da, Filistin coğrafyasına geçmişten günümüze süregelen sürecin havadan bakışla eleştirel bir açıdan incelendiği 'Kuşbakışı Filistin' sergisi ziyarete açıldı.

Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (VEKAM) ziyarete açılan sergi, Filistin topraklarının tarihsel, politik ve kültürel bağlamda nasıl gözlemlendiğini ele alıyor. Sergi, havadan bakışın hem somut hem de soyut sonuçlarını çok katmanlı bir anlatıyla izleyiciye sunuyor. Sergide, Orta Doğu'daki şiddet, savaş teknolojilerindeki yükseliş ve Gazze'de devam eden yıkım ele alınıyor. Arşiv belgeleri, fotoğraf albümleri, haritalar, mektuplar, videolar ve sanat işlerinden oluşan seçki, havadan bakışın gözetim aracı olarak nasıl kullanıldığını ve bunun Filistin tarihine nasıl yön verdiğini inceliyor. 14 sanatçının eserlerinden oluşun, Yazid Anani, Zeinab Azarbadegan, Zeynep Çelik ve Salim Tamari'nin küratörlüğünü, Asma Al-Mozayen'in asistan küratörlüğünü üstlendiği sergi, 11 Nisan 2026'ya dek VEKAM'da ziyaret edilebilecek.

'1870'LERDEN GÜNÜMÜZE KADAR FİLİSTİN'E KUŞ BAKIŞI'

Serginin Koordinatörü Buket Coşkuner, serginin ilk olarak 7 Ekim 2023 öncesinde Filistin'de Katan Vakfı'nın galerisinde sergilendiğini belirterek şunları söyledi:

"İçerik, temel olarak aynı ama hem mekan çok değişik, bir de İstanbul'a geldiğinde biz işin hem Osmanlı kısmını zenginleştirdik hem içerik olarak hem de malzeme olarak, özel koleksiyonlardan birazdan göreceğiniz çok güzel malzemeler ekledik. Bir de artık saldırıların zaten 1'inci yılına gelmiştik. Madem böyle bir sergi yapıyoruz, buna yokmuş gibi yapamayız. Güncel bilgileri de eklememiz gerekiyor. Yani sergide, çok kabaca söylemek gerekirse, 1870'lerden günümüze kadar Filistin'e kuş bakışı bir bakış var. İsmi niye 'kuş bakışı' derseniz, hem zaten serginin bütününde birazdan gezerken göreceksiniz bir çeşit light motif var. Anlattığımız her hikaye o kuş bakışı üzerinden anlatılıyor. O yüzden kuş bakışı. Bir de kutsal topraklardan bahsediyoruz. Kudüs'ün, Filistin'in hem talihi hem de talihsizliği, kutsal topraklar olması. Her zaman çok arzulanan yerler ve her zaman herkesin gözünün üstünde olduğu yerler. Sadece şimdi böyle değil, her zaman böyle olmuş."

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Orta Doğu, Filistin, Politika, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kuşbakışı Filistin Sergisi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bina görevlisini bıçaklayarak öldürmüştü 3 ay önce “Ölümün benim elimden olacak“ demiş Bina görevlisini bıçaklayarak öldürmüştü! 3 ay önce "Ölümün benim elimden olacak" demiş
Rusya’dan Ukrayna’ya hava saldırısı Bilanço ağır Rusya'dan Ukrayna'ya hava saldırısı! Bilanço ağır
Afrika’nın en tehlikeli kirpisi Aydın’da görüntülendi Afrika'nın en tehlikeli kirpisi Aydın'da görüntülendi
Forkliftle kuyumcu soyup eşekle kaçan şüpheli yakalandı Forkliftle kuyumcu soyup eşekle kaçan şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesi bugün
Yatırımını buna yapan yandı Ocak ayında en fazla kaybettiren belli oldu Yatırımını buna yapan yandı! Ocak ayında en fazla kaybettiren belli oldu
Lüks aracı es geçti, diğer arabaları çekti Trafikte çekiciye tepki yağdı Lüks aracı es geçti, diğer arabaları çekti! Trafikte çekiciye tepki yağdı

16:38
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
16:27
Meclis’te CHP’li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
Meclis'te CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
15:06
Ahmet Ahlatçı’ya kara para soruşturması iddiası
Ahmet Ahlatçı'ya kara para soruşturması iddiası
14:59
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan’ın evine koştu
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan'ın evine koştu
14:20
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç’tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
14:10
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti Ayşe Barım’a verilen ceza belli oldu
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti! Ayşe Barım'a verilen ceza belli oldu
13:51
İçişleri Bakanlığı’nda devir teslim Ali Yerlikaya, görevini Mustafa Çiftçi’ye bıraktı
İçişleri Bakanlığı'nda devir teslim! Ali Yerlikaya, görevini Mustafa Çiftçi'ye bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 16:50:25. #7.11#
SON DAKİKA: Kuşbakışı Filistin Sergisi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.