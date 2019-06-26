Kushner 50 milyar dolarlık "Refah için Barış" planını açıkladı
37 dakika önce
ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner, 50 milyar dolarlık "Refah için Barış" planını açıkladı. Kushner, ekonomi planının Filistin'de büyümeye katkı sağlayacağını, işsizliği yüzde 10 düşüreceğini ve yaklaşık 1 milyon iş imkanı yaratacağını öne sürdü
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 08:53
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