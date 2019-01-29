Kuşlar İçin Ağaç Dallarına Ekmek Asıyor

Kastamonu
'nun Taşköprü
ilçesinde yaşayan Emine Çalışkan (56), kış günlerinde kuşlar aç kalmasın diye evinin önündeki ağacın dallarına ekmek asıyor. Sümer Mahallesi
'ndeki apartmanın üçüncü katında yaşayan Çalışkan, balkonuna kadar ulaşan ağaç dallarına ekmek asarak kuşları besliyor.
Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, canlıların özellikle kış günlerinde yiyecek bulma konusunda sıkıntı yaşadığını söyledi.
Kuşların kar yağdığı zaman yiyecek bulamadığını dile getiren Çalışkan, "Yerler karla kaplandığı için kuşlar yiyecek bir şey bulamıyor. Belki birçoğu bu nedenle açlıktan ölüyor. Hayvanların açlık nedeniyle ölmesi bana çok dokundu." dedi.
Dallara kuşlar için yiyecek bırakmaya başladığını kaydeden Çalışkan, "Evimizin balkonuna kadar çıkan ağaçların dallarına kuşların konduğunu fark ettim. Onlar için ne yapabilirim diye düşünürken ekmek koymaya karar verdim. Evdeki ekmekleri ağaçların dallarına asıyorum. Kuşlar gelip onları yiyor. Kuşlar karnını doyururken onları izlemek çok güzel oluyor." diye konuştu.
Her gün ekmek asmaya devam ettiğini belirten Çalışkan, "Kış boyunca bunu yapmaya devam edeceğim. Herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum. Tüm canlıların yaşam hakkı var. Bizler, onları yaşatmak için elimizden geleni yapmalıyız." ifadelerini kullandı.