Son Dakika Haberleri: Kuşlar İçin Yapılan Yuvalar Ağaçlara Asıldı

Kuşlar İçin Yapılan Yuvalar Ağaçlara Asıldı

8 dakika önce

Batman Çevre Gönüllüleri Derneği ile bir ilkokul öğrencilerinin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte, ağaçlara kuş yuvaları monte edildi.

Batman Çevre Gönüllüleri Derneği ile bir ilkokul öğrencilerinin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte, ağaçlara kuş yuvaları monte edildi.

İMKB Belde İlkokulunda düzenlenen etkinlikte, okulun bahçesindeki ağaçlara kuş yuvaları yerleştirildi.

Batman Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Recep Kavuş, yaptığı açıklamada her okula kuş yuvası kampanyasının devam ettiğini söyledi.

Okul idarecileri ile öğrencilerin kampanyaya büyük ilgi gösterdiğini dile getiren Kavuş, "Öğrenciler sadece bizim getirdiğimiz kuş yuvalarını asmayıp, kendi tasarımlarıyla da farklı kuş yuvaları hazırlamaya başladı. Bu olumlu bir gelişme. Hayvan haklarının ve doğanın korunmasına ilişkin ciddi anlamda toplumda bir duyarlılık oluşuyor. Bunu toplumun geneline yaymaya çalışacağız." şeklinde konuştu.

Kavuş, projenin şehirdeki bütün okulları kapsayacak şekilde devam edeceğini aktardı.

Okul müdürü Veysi Ergül, amaçlarının çocuklardaki çevre duyarlılığını geliştirmek olduğunu, bu konuda farkındalık sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Ergül, bu etkinliğe katkı sunan herkese teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:53 Kaynak: AA

Batman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Plastik Poşet Kullanımıyla İlgili Belediyelere Genelge Gönderdi Giresunspor'da Aykut Demir Affedildi

AK Partili Eski Vekilin Tabutunu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Davutoğlu Birlikte Omuzladı İsmail Köybaşı, AZ Alkmaar'ı Şık Bir Golle Avladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 21:01:00. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuşlar İçin Yapılan Yuvalar Ağaçlara Asıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]