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Son dakika gündem: KUŞLARIN TERK ETTİĞİ MARMARA GÖLÜ, 5 AY SONRA SU TUTMAYA BAŞLADI - Son Dakika

Son dakika gündem: KUŞLARIN TERK ETTİĞİ MARMARA GÖLÜ, 5 AY SONRA SU TUTMAYA BAŞLADI

20.01.2022 11:09

Son dakika haberler: 'MANİSA'nın kuş cenneti' olarak bilinen ve kuraklık nedeniyle kuşların terk ettiği Marmara Gölü, son yağışlarla 5 ay sonra yeniden su tutmaya başladı.

'MANİSA'nın kuş cenneti' olarak bilinen ve kuraklık nedeniyle kuşların terk ettiği Marmara Gölü, son yağışlarla 5 ay sonra yeniden su tutmaya başladı. Su derinliğinin yer yer 50 santimetreye ulaşmasıyla kuraklık endişesi olan bölge halkı da umutlandı.

'Ulusal öneme sahip sulak alan' olarak tescilli, 'kuş cenneti' olarak bilinen Marmara Gölü, son 2 yıldır yaşanan su kaybı nedeniyle geçen yılın Ağustos ayında tamamen kurudu. Tepeli pelikan ve karabatak gibi neslinin tükenme tehlikesi olan 101 farklı türden 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan gölü, kuşlar da terk etti. 7 mahallede 2 bin kişinin geçimini sağladığı gölde balıkçılık bitti, kuruyan zemininde dev yarıklar oluştu. Son yağışlarla birlikte göl, kuruduktan 5 ay sonra yeniden su tutmaya başladı. Su derinliği ise yer yer 50 santimetreye ulaştı.

'KURUMASINDAN HERKES SORUMLU'

Gediz Havzası Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma Çevre ve Kalkınma (GEMA) Vakfı Genel Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu, göle ayrıca su verilmesi gerektiğini söyledi. Marmara Gölü'nün tamamen susuz kalıp çoraklaştığını hatırlatan Kilimcigöldelioğlu, Yağmur ile birlikte göl dolmaya başladı. Burada binlerce kuş türü vardı. Göl kuruyunca başka yerlere gittiler, şimdi gölün su almasıyla tekrar dönmeye başladılar. Gölün kurumasında çiftçisinden yetkilisine kadar herkes sorumlu. Çiftçiler suyu yanlış kullanarak göle zarar verirken, uygulanan yanlış politikalar gölün kurumasına neden oldu. Gördes Barajı'na su verilirken, Marmara Gölü hiç düşünülmedi. Buraya da su verilmesi gerekiyordu. Çalışmalar sonucunda Tarım ve Orman Bakanlığı, göle Gördes Barajı'ndan su verilmesine onay verdi ancak Kum Çayı etrafındaki 3 kum ocağı ve 4 kuvars maden ocağının çayın kanalını tahrip ettiği ortaya çıktı ve bu nedenle henüz su verilemedi. Manisa Valiliği 3 kum ocağına 430'ar bin TL cezai işlem uygulayarak, kum ocaklarını kapattı ve yasakladı. Göle mutlaka su verilerek, eski günlerine tekrar kavuşturulmasını istiyoruz dedi.

'GÖLDEN 7 MAHALLE GEÇİMİNİ SAĞLIYORDU'

Göl yağmur sularıyla canlanmaya başlasa da kooperatifin zor durumda olduğunu dile getiren Gölmarmara ve Çevresi Su Ürünleri Üretim ve Değerlendirme Kooperatif Başkanı Rafet Kerse de Yetkililerin ilgilenmesini ve göle su basılmasını istiyoruz. Kooperatif olarak çok mağdur durumdayız. Gölün kurumasıyla birlikte ödenmemiş kira borçlarımız kaldı. Bu gölden 7 mahalle geçimini sağlıyordu. Eğer Marmara Gölü'nün tamamen kuruması göz ardı edilirse ortaklarımız göçe başlayacak diye konuştu.

'KAYNAKLARLA BESLENMESİ LAZIM'

Göl kurumadan önce geçimini balıkçılıkla sağlayan ve göle kıyısı bulunan Tekelioğlu Mahallesi'nin muhtarı Selim Selvioğlu ise Yağmur sularıyla birlikte gölde biraz su birikti. Göl, Gördes'e baraj yapılmasından dolayı kurudu ama bu seneki yağışlarla birlikte tekrar su tutmaya başladı fakat bu yeterli değil gölün kaynaklarla beslenmesi lazım. Gölde balık olmadığı için son 2 senedir mahalleden şehir merkezine doğru göçler başladı. Yağmur umut oldu fakat yağmur suları ile olmaz, yetkililerin bir an önce gölü eski haline getirmeleri için su vermelerini istiyoruz dedi.

Son dakika gündem: KUŞLARIN TERK ETTİĞİ MARMARA GÖLÜ, 5 AY SONRA SU TUTMAYA BAŞLADI
Son dakika gündem: KUŞLARIN TERK ETTİĞİ MARMARA GÖLÜ, 5 AY SONRA SU TUTMAYA BAŞLADI
Son dakika gündem: KUŞLARIN TERK ETTİĞİ MARMARA GÖLÜ, 5 AY SONRA SU TUTMAYA BAŞLADI
Son dakika gündem: KUŞLARIN TERK ETTİĞİ MARMARA GÖLÜ, 5 AY SONRA SU TUTMAYA BAŞLADI
Son dakika gündem: KUŞLARIN TERK ETTİĞİ MARMARA GÖLÜ, 5 AY SONRA SU TUTMAYA BAŞLADI
Son dakika gündem: KUŞLARIN TERK ETTİĞİ MARMARA GÖLÜ, 5 AY SONRA SU TUTMAYA BAŞLADI
Son dakika gündem: KUŞLARIN TERK ETTİĞİ MARMARA GÖLÜ, 5 AY SONRA SU TUTMAYA BAŞLADI
Son dakika gündem: KUŞLARIN TERK ETTİĞİ MARMARA GÖLÜ, 5 AY SONRA SU TUTMAYA BAŞLADI
Son dakika gündem: KUŞLARIN TERK ETTİĞİ MARMARA GÖLÜ, 5 AY SONRA SU TUTMAYA BAŞLADI
Son dakika gündem: KUŞLARIN TERK ETTİĞİ MARMARA GÖLÜ, 5 AY SONRA SU TUTMAYA BAŞLADI
Son dakika gündem: KUŞLARIN TERK ETTİĞİ MARMARA GÖLÜ, 5 AY SONRA SU TUTMAYA BAŞLADI

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Marmara Gölü, Manisa, Göle, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: KUŞLARIN TERK ETTİĞİ MARMARA GÖLÜ, 5 AY SONRA SU TUTMAYA BAŞLADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: KUŞLARIN TERK ETTİĞİ MARMARA GÖLÜ, 5 AY SONRA SU TUTMAYA BAŞLADI - Son Dakika
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