Son Dakika Haberleri: Kütahya Belediyesi, Macaristan'ın Pecs Belediyesi ile iş birliği yapacak
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Kütahya Belediyesi, Macaristan'ın Pecs Belediyesi ile iş birliği yapacak

1 saat önce

Kütahya Belediyesi ile Pecs Belediyesi ortaklığında yürütülen 'İş birliğinin geliştirilmesi' projesi kapsamında ilk istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Kütahya Belediyesi, Macaristan'ın Pecs Belediyesi ile iş birliği yapacak, System.String[]
Kütahya Belediyesi ile Pecs Belediyesi ortaklığında yürütülen 'İş birliğinin geliştirilmesi' projesi kapsamında ilk istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Kütahya Belediyesi ve Pecs Belediyesi ortaklığında yürütülen proje çerçevesinde her iki şehrin kültür stratejileri oluşturularak; mobil aplikasyon ve web sitesi ile iki şehrin kültür endüstrileri ve turizm profiline katkıda bulunacak.

Kütahya Belediyesinin AB 'Şehir eşleştirme' programı kapsamında aldığı yaklaşık 130 bin Euro civarındaki hibe proje çerçevesinde kardeş şehri olan Pecs Belediyesi ile iyi uygulama örnekleri ve deneyim paylaşımı faaliyetlerinde bulunularak her iki şehrin uluslararası turizm profilinin ortaya çıkarılacağı istişare toplantısı Macaristan'ın Pecs şehrinde gerçekleşti.

İstişare toplantısına Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Salih Özden, Belediye Meclis üyesi Serda Bal Yıldız, Kütahya Belediye Kültür Sosyal İşleri Müdürü Mehmet Zenci ile Çini Sanatçısı Mehmet Gürsoy katıldı. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:22 Kaynak: İHA
Kütahya Belediyesi, Kütahya, Güncel
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