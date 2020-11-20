Kütahya Çinili Camii için güçlendirme projesi - Son Dakika

Kütahya Çinili Camii için güçlendirme projesi

Ressam, neyzen ve minyatür sanatçısı merhum Ahmet Yakupoğlu'nun yaptırdığı şehrin simgelerinden Çinili Camii, havadan görüntülendi

KÜTAHYA - Kütahya'da bilim adamlarının şehrin sembollerinden Çinili Camii'nin 'güçlendirilmesi' yönündeki raporunun ardından başlatılan proje çalışmalarında sona gelindiği bildirildi.

Bir süre önce, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin ev sahipliğinde, Maltepe Mahallesi'ndeki caminin geleceğiyle ilgili karar verilmesi için Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Osmangazi Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Barış Binici, Prof. Dr. Erdem Canbay, Prof. Dr. Erhan Altunel ve Doç. Dr. Mustafa Tolga Yılmaz'ın katılımı ile çalıştay düzenlenmişti.

Çalıştayda Çinili Camii'nin, bazı bölümlerinin deforme olması ve depreme dayanıksız olması nedeniyle güçlendirilmesine karar verilmişti. Caminin güçlendirilmesi projesinde sona gelindiği ve güçlendirme çalışmalarının önümüzdeki günlerde başlayacağı kaydedildi.

Maltepe Mahallesi sakinleri, "Camimizin bazı bölümlerinin deforme olması ve depreme dayanıksız olması sebebiyle uzun bir süredir kapalıydı. Yetkililer, caminin güçlendirilmesi yönündeki karar vermişti. Proje çalışmalarının son aşamaya gelmesi sevindirici. Camimizin güçlendirilerek bir an önce ibadete açılmasını bekliyoruz" dediler.

Kütahyalı ressam, neyzen ve minyatür sanatçısı merhum Ahmet Yakupoğlu'nun 1972 yılında yaptırdığı şehrin simgelerinden Çinili Camii, İHA tarafından havadan görüntülendi.

Sekizgen şeklindeki caminin dış yüzeyinin tamamı seramiklerle kaplanırken, minarenin ise Orta Asya üslubunda yapıldığı kaydedildi.