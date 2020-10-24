Kütahya'da 17 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda 17 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Tavşanlı Jandarma Komutanlığı ekipleri, İ.A. isimli kişinin Tavşanlı ilçesi Çukurköy Mahallesi Kelepir mevkisindeki piknik alanında, sahte içki satışı yaptığını tespit etti. Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla şüpheliye ait 43 ABT 200 plakalı aracı Kelepir mevkisinde durduran jandarma, yapılan aramada 17 litre sahte içki, 15 litre etil alkol, 2 litre anason aroması, alkol yapımında kullanılan 2 huni, alkol satışında kullanılan 1 termos, 31 adet 1 litrelik boş etil alkol şişesi, 1 tabanca, 2 tabanca şarjörü, 27 tabanca mermisi, 1 pompalı av tüfeği, 1 tek kırma av tüfeği ve 35 av tüfeği fişeği ele geçirdi. Gözaltına alınan İ.A., Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.