Kütahya\'da 2026 İl Koordinasyon Toplantısı

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan şube ve ilçe müdürlerinin katılımıyla 2026 yılının ilk il koordinasyon toplantısı Çavdarhisar ilçesinde gerçekleştirildi.

Çavdarhisar'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, 2025 yılı içerisinde yürütülen projeler ve faaliyetler kapsamlı şekilde değerlendirildi. İl genelinde yapılan çalışmaların sonuçları ele alınırken, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde duruldu.

Toplantının devamında ise 2026 yılında merkez ilçe başta olmak üzere tüm ilçelerde uygulanması planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve tarım ile hayvancılık alanındaki çalışmaların daha etkin yürütülmesi amacıyla istişareler gerçekleştirildi. - KÜTAHYA