Kütahya'da 8 gün önce kaybolan 72 yaşındaki kişi aranıyor - Son Dakika

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 8 gündür haber alınamayan 72 yaşındaki kişinin bulunması için çalışma yürütülüyor.

Dudaş köyünde ikamet eden Mehmet Can'dan haber alamayan köylüler, önce çevrede arama yaptı.

Yaşlı adamın tüm çabalara rağmen bulunamaması ve evine dönmemesi üzerine durum İlçe Jandarma Komutanlığına bildirildi.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki randevusuna da gitmediği belirlenen Can'a ulaşılması amacıyla başlatılan çalışma sürüyor.

Köy muhtarı Mustafa Altıntaş, AA muhabirine, Mehmet Can'ın uzun süredir köydeki evinde yalnız yaşadığını söyledi.

Komşularının Can'ın evinde olmadığını bildirmesi üzerine çevrede arama başlattıklarını anlatan Altıntaş, "Evinden başka gidebileceği bir kimsesi de bulunmuyor. İnşallah sağ salim kendisine ulaşılır." dedi.