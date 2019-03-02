Son Dakika Haberleri: Kütahya'da 800 Er ve 189 Asteğmen Yemin Etti

Kütahya'da 800 Er ve 189 Asteğmen Yemin Etti

1 saat önce

Kütahya'da 374. dönem 189 asteğmen ile 1999-1 tertip 800 hava piyade er yemin etti.

Kütahya'da 800 Er ve 189 Asteğmen Yemin Etti, System.String[]
Kütahya'da 374. dönem 189 asteğmen ile 1999-1 tertip 800 hava piyade er yemin etti.

Sancağın tanıtılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenlerde eğitimlerini tamamlayan 189 asteğmen ile 800 hava piyade er Türk bayrağı ve silah üzerine ellerini koyarak yemin etti.

189 asteğmenin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın gücüne güç katacağını belirten Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, "Hava gücü istiklal ve istikbalin güvencesidir parolasından hareketle bu noktada üzerimize düşen görevi vatanına, milletine, devletine ve TSK'ya sadakatle bağlı, Atatürkçü düşünce sistemini yaşam tarzı haline getirmiş, anayasa ve kanunla uygun hareket eden asker şahıslar yetiştirmekte olduğunu biliyor, çalışmalarımızı bu bilinç ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kutsal görevi icra ederken ışığımızı ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten, gücümüzü ay yıldızlı bayrağımızdan, desteğimizi ise yüce Türk milletinden alıyoruz. Aramıza bugün katılacak 189 asteğmenimizin de katkılarıyla Türk Hava Kuvvetleri yakın gelecekte tamamen milli kaynaklarla üretilecek insanlı ve insansız hava araçları, füze sistemleri, uydu sitemleri ve akıllı mühimmatlarla dünyanın en güçlü hava kuvvetleri arasında yerini daha da sağlamlaştıracaktır" dedi.

Yemin törenleri, dereceye giren 374. dönem 189 asteğmen ile 1999-1 tertip 800 hava piyade erlerin Vali Ömer Toraman, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Bülent Tatkan ile diğer protokol üyeleri tarafından ödüllerinin verilmesiyle sona erdi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:05 Kaynak: İHA

Piyade, Kütahya, Güncel
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