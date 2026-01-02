Kütahya'da Aile Yılı Tiyatro Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kütahya'da Aile Yılı Tiyatro Etkinliği

Kütahya\'da Aile Yılı Tiyatro Etkinliği
02.01.2026 14:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DPÜ öğrencileri, 'Aile Yılı' temalı tiyatro etkinliğiyle 628 öğrenciye unutulmaz bir gösteri sundu.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından "Aile Yılı" temasıyla düzenlenen tiyatro etkinliği, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

DPÜ Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü 4. sınıf öğrencileri tarafından Tiyatro ve Drama Uygulamaları dersi kapsamında sahnelenen gösteriyi, Kütahya'nın farklı ilk ve orta dereceli okullarında öğrenim gören 628 öğrenci izledi.

Öğrenciler tarafından yazılıp sahnelenen çocuk tiyatrolarının beşincisi olan "Aile Yılı'na Zamanda Aile Yolculuğu" adlı oyun, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Son bir ay içinde beşinci kez sahneye çıkan oyun, finalde öğrenciler tarafından uzun süre alkışlandı.

Etkinlik sonunda, gösteriye ilgi gösteren öğrenci, öğretmen ve idarecilere teşekkür edilirken; oyunu yazan ve sahneleyen öğrenciler ile etkinliğe katkı sunan tüm paydaşlara da teşekkür edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etkinlik, Kütahya, Kültür, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya'da Aile Yılı Tiyatro Etkinliği - Son Dakika

Aykut Kocaman’dan Jose Mourinho’ya 2 kelimelik olay benzetme Aykut Kocaman'dan Jose Mourinho'ya 2 kelimelik olay benzetme
Dolar tarihte ilk kez 43 lirayı aştı Dolar tarihte ilk kez 43 lirayı aştı
İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti 20 çocuğu ile poz verdi İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti! 20 çocuğu ile poz verdi
Sibirya değil Türkiye En uzun nehir dondu Sibirya değil Türkiye! En uzun nehir dondu
Çalıştığı fabrikanın dinlenme odasında ölü bulundu Çalıştığı fabrikanın dinlenme odasında ölü bulundu
Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor

09:46
Çok sayıda patlamanın yaşandığı Venezuela’dan ilk görüntüler
Çok sayıda patlamanın yaşandığı Venezuela'dan ilk görüntüler
09:22
Venezuela’nın başkenti Karakas’ta çok sayıda patlama
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama
09:10
Galatasaray’a yılın ilk piyangosu Zaniolo’dan
Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan
09:10
İran’ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız
İran'ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız
09:06
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil Tuğyan Güllü’nün fotoğrafını çekip Kervan’a atmış
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil! Tuğyan Güllü'nün fotoğrafını çekip Kervan'a atmış
08:14
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş tarih verdi
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2026 10:00:47. #7.11#
SON DAKİKA: Kütahya'da Aile Yılı Tiyatro Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.