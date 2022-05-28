Kütahya'da arazide otlayan ineği çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kütahya'da arazide otlayan ineği çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı

28.05.2022 15:44
Kütahya'da arazide otlayan ineği çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde arazide otlayan ineği çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde arazide otlayan ineği çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşık bir ay önce Kuruçay beldesinde H.H.Y'ye ait 9 büyükbaş hayvandan birinin çalınmasıyla ilgili şüphelilerin kimliğini belirledi.

Şüpheliler O.E. (24), F.S. (22) ve İ.D. (20), adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan zanlılar, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kütahya'da arazide otlayan ineği çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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