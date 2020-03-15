Kütahya'da asılsız korona virüs paylaşımına bir gözaltı daha - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da asılsız korona virüs paylaşımına bir gözaltı daha - Son Dakika

Kütahya'da asılsız korona virüs paylaşımına bir gözaltı daha

7 saat önce

Kütahya'da sosyal medya üzerinden korona virüsü ile ilgili asılsız paylaşımda bulunan bir kişi daha polis tarafından gözaltına alındı.

Kütahya'da asılsız korona virüs paylaşımına bir gözaltı daha, System.String[]

Kütahya'da sosyal medya üzerinden korona virüsü ile ilgili asılsız paylaşımda bulunan bir kişi daha polis tarafından gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, 'Seyitömer Termik Santrali karantinaya alındı' şeklinde haber yayınlandığına dair sosyal medyadan asılsız paylaşım yapılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri harekete geçti. Polis paylaşımı yaptığı belirlenen A.E.'yi gözaltına alındı.


Polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen A.E. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.


Polis, aynı durumla ilgili 3 gün önce de V.A. isimli kişiyi gözaltına almıştı. - KÜTAHYA

Kütahya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 11:10 Kaynak: İHA
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