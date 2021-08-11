Kütahya'da ev yangını - Son Dakika

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı ilçesi Derbent köyünde Mehmet Ö.'ye ait evde yangın çıktı. Ev sahibinin durumu yetkililere bildirmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu. Yangına Orman İşletme, Tavşanlı Belediyesi ekipleri, Tunçbilek Belediyesi itfaiye ekipleri ve Garp Linyitleri İşletmesine bağlı arazözler müdahale etti.

Yangının evin önünde yanan kuzineden çıktığı tahmin ediliyor.

Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı. - KÜTAHYA